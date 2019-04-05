Gazi Osman Paşa'nın Ölümünün 119. Yılı

Plevne kahramanı Gazi Osman Paşa, ölümünün 119'uncu yılında memleketi Tokat'ta düzenlenen törenle anıldı.

Plevne kahramanı Gazi Osman Paşa, ölümünün 119'uncu yılında memleketi Tokat'ta düzenlenen törenle anıldı.





Gazi Osman Paşa Müzesi'nin bahçesinde düzenlenen tören, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.



Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, burada yaptığı konuşmada, Gazi Osman Paşa'yı rahmetle anarak onun hemşehrisi olmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.





Eroğlu, Gazi Osman Paşa'nın duruşu, inancı, devletine ve milletine bağlı yapısı ile dünya harp tarihine geçen askeri dehasıyla da tanındığını vurguladı.



Konuşmaların ardından öğrenciler, Gazi Osman Paşa ile ilgili şiirler okudu.





Törene Vali Ozan Balcı, Garnizon Komutanı Albay Rıfat Dönel, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bünyamin Şahin, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali ile davetliler katıldı.

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