Gazi Osman Paşa, vefatının 121. yılında kabri başında anıldı - Son Dakika

"Plevne kahramanı" olarak bilinen Gazi Osman Paşa, vefatının 121. yılında, kabri başında dualarla yad edildi.

Fatih Camisi haziresindeki türbesinde gerçekleştirilen anma etkinliğine, İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Ali Özyiğit, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, Gaziosmanpaşa Kaymakamı Numan Hatipoğlu, İstanbul Müftüsü Mehmet Emin Maşalı, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz ve vatandaşlar katıldı.

Program, Gazi Osman Paşa'nın türbesinde Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlarken, İstanbul Müftüsü Maşalı dua etti.

Tokat 15'liler Derneği Başkanı, türbe başında saygı nöbeti tuttu

Vali Yardımcısı Özyiğit, Gazi Osman Paşa'yı rahmetle andıklarını ifade ederek, "Milletimizin yiğit evlatları inşallah Gazi Osman Paşa'yı aratmazlar." dedi.

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Usta, Gazi Osman Paşa'nın ismini taşıyan ilçede yaşamaktan dolayı gururlu olduklarını söyledi.

Tarihte bir komutanın ismini taşıyan şehir sayısının az olduğunu dile getiren Usta, "Gazi Osman Paşa gibi dünyaya nam salmış bir komutanın ismiyle anılmak bizim için gurur vesilesi. Gazi Osman Paşa'nın izinde giden nesiller yetiştirmek ve onun gibi komutanlarla ülkemizi yönetmek en büyük arzumuz ve idealimizdir." diye konuştu.

Türbe başında saygı nöbeti tutan Tokat 15'liler Derneği Başkanı Saffet Gümüş de Gazi Osman Paşa'yı unutmadıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Onun torunu olmak bizim için bir onur ve gururdur. Vatan için, bizler için 145 gün mücadele etmiş ve en sonunda mecburen esir düşmüş. Böyle komutanlara ihtiyacımız var bizim. Dün 104 adı komutan olan kişi açıklama yaptı. Asıl komutan Türkiye'ye, Türk bayrağına, devletine, milletine sahip çıkan komutanlardır. Gazi Osman Paşa gibi, Kazım Karabekir gibi ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk gibi."

Gaziosmanpaşa ve Fatih belediyeleri anma sonrası katılımcılara helva ve çorba ikramında bulundu.