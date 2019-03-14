Son Dakika Haberleri: Gazi Paşa İlkokulunda "Çocuk ve İletişim" Konferansı

Gazi Paşa İlkokulunda "Çocuk ve İletişim" Konferansı

2 saat önce

Mavi Toplum Aile ve Çocuk Derneğince (Mavi Taç) Gazi Paşa İlkokulunda "Çocuk ve İletişim" konulu konferans düzenlendi.

Gazi Paşa İlkokulunda
Mavi Toplum Aile ve Çocuk Derneğince (Mavi Taç) Gazi Paşa İlkokulunda "Çocuk ve İletişim" konulu konferans düzenlendi.

Samsun'da 2014 yılında kurulan Mavi Toplum Aile ve Çocuk Derneği Başkanı Cesur Ceylan, Gazi Paşa İlkokulu 3/A sınıfı öğrencilerinin velilerine yönelik "Çocuk ve İletişim" konulu sunum gerçekleştirdi.

Ceylan, sunumun ardından yaptığı konuşmada, anne ve babaların çocuklarla iletişim temelli sorunlarının birden çok nedeni olduğunu söyledi.

Temel sorunun yetişkinlerin çocukluk kavramından ve anlamından uzaklaştığını belirten Ceylan, sorunların buradan başlayarak büyüdüğünü, yaşam sürecinde büyük küçük sorunların hep var olacağını anlattı.

Ceylan, sorunun hem kaynağının hem de çözümünün "Çocukluğundan uzaklaşan, kendi çocuğundan uzaklaşır" sloganıyla aşılacağını kaydetti.

Konferans, katılımcıların sorularının yanıtlanmasının ardından sona erdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 04:32 Kaynak: AA

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