Gazi şehirde festival fırtınası uluslararası arenada ses getirdi - Son Dakika

Gazi şehirde festival fırtınası uluslararası arenada ses getirdi

13.10.2020 13:51
Gazi şehirde festival fırtınası uluslararası arenada ses getirdi, System.String[]

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Eylül ayında GastroAntep Hasat Günleri ve TEKNOFEST 2020 ile şehirde festival fırtınası estirdi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Eylül ayında GastroAntep Hasat Günleri ve TEKNOFEST 2020 ile şehirde festival fırtınası estirdi. Uluslararası medyanın da yakından takip ettiği festivallerde Rus, Azerbaycan, Çin ajansları, İngiltere, Almanya, Avusturya, Amerika'daki haber siteleriyle dünya Gaziantep'i konuştu.

Dünya'yı ve Türkiye'yi etkisi altına alan yeni tip Korona virüs (Covid-19) salgını, Gaziantep'in festival coşkusuna engel olmadı. Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali'nin (GastroAntep) bu yıl 3'üncüsünü 10-13 Eylül tarihleri arasında "GastroAntep Hasat Günleri" olarak Battalhöyük'te gerçekleşti. Dünyaca ünlü Michelin Yıldızlı şeflerin katıldığı festival dijital ortamda takip edildi. Öte yandan Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde ilk defa İstanbul dışına çıkarak Gaziantep'te olan dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST 2020 24-27 Eylül arasında düzenlendi. Birçok yabancı basın kuruluşunun takip ettiği festivaller büyük ses getirdi. 1 milyar abonesi bulunan Çin Xınhuanet Ajansı, Avrupa'nın önemli haber siteleri ile dergileri, Azerbaycan Apa Ajansı, Rus Sputnik Haber Ajansı başta olmak üzere birçok uluslararası medya kuruluşu Gaziantep'i ve festivalleri yazdı. Dünya Eylül ayında Gazi şehri yakından takip etti.

Korona virüs nedeniyle bu yıl düzenlenen GastroAntep ve TEKNOFEST alanlarına ziyaretçi kabul edilmedi fakat dijital ortamda izlendi. Geçmiş yıllarda gösterilen ilgi bu yıl dijital ortamda katlanarak devam ederken yabancı sosyal medya fenomenlerinin de dikkatini çeken festivallerle şehrin kültürü ve lezzetleri duyuruldu. - GAZİANTEP

Gazi şehirde festival fırtınası uluslararası arenada ses getirdi
Gazi şehirde festival fırtınası uluslararası arenada ses getirdi
Gazi şehirde festival fırtınası uluslararası arenada ses getirdi
Gazi şehirde festival fırtınası uluslararası arenada ses getirdi

Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep, Festival, Eylül, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Gazi şehirde festival fırtınası uluslararası arenada ses getirdi - Son Dakika

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