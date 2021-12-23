Üye Girişi
Gazi şehre "Meyve Ormanı" kazandırılıyor! - Son Dakika

Gazi şehre "Meyve Ormanı" kazandırılıyor!

23.12.2021 15:14
Gazi şehre "Meyve Ormanı" kazandırılıyor!

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde Gazi şehre "Meyve Ormanı" kazandırılması için imzaları atılan protokol kapsamında Çamtepe Mahallesi'nde ağaç dikimi gerçekleştirildi.

GBB, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Gaziantep Kadın Girişimciler ile Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ortaklığında, geleceğe daha yeşil bir dünya bırakmak amacıyla Şahinbey ilçesi Çamtepe Mahallesi'nde bulunan 18 bin 350 metrekarelik alana 123 incir, 93 fıstık, 80 badem, 101 zeytin, 93 ceviz ve 365 sumak olmak üzere toplam 855 ağacın dikimi yapıldı. Böylelikle Yeşil Antep Projesi'nin 22'nci durağı olan Çamtepe'yle kent genelinde toplamda 170 bin 248 metrekarelik alan ağaçlandırılmış oldu.

Ağaç dikim töreninde, GBB Başkan Vekili Erdem Güzelbey, GBB Başkan Vekili Mehmet Berk, AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi, TOBB Onursal Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, TOBB Kadın Girişimciler Yönetim Kurulu Başkanı Nurten Öztürk ve TOBB Gaziantep Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Ayşen Ahi yer aldı.

GÜZELBEY: ÇAMTEPE MAHALLESİ'NİN AYRI BİR KONSEPTİ OLDU

Törende konuşan GBB Başkan Vekili Erdem Güzelbey, Gaziantep'te birlik ve beraberlik içerisinde Yeşil Antep Projesi için bir araya geldiklerini belirterek, "Yaklaşık 152 bin metrekarelik alanı kent genelinde yeşillendirdik. Çamtepe Mahallesi 22'nci alanımız.Bu mahallenin ayrı bir konsepti oldu. Meyve ağaçlarının olduğu bir orman çalışması yaptık. Bizim çocukluğumuzun geçtiği mekanlarda meyve ağaçları olurdu. Bu kapsamda 22 proje içerisinde tek oldu. Katkılarından dolayı paydaşların her birine teşekkür ediyorum." diye konuştu.

HİSARCIKLIOĞLU: BAŞKAN ŞAHİN, GAZİANTEP'İN ÇOK BÜYÜK BİR ŞANSI

TOBB Onursal Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, meyve ormanı ağaçlandırmasına öncülük eden kadın girişimcileri kutlayarak, "Ağaçlandırma çalışmaları kapsamında yer tahsisinde örnek belediyecilik anlayışı sergileyen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in birçok örnek projeleri mevcut. Bir kadın girişimci olarak, mühendis olarak, milletvekili olarak, siyasetçi olarak aslında Gaziantep'in çok büyük bir şansı" dedi.

KOÇER: GAZİANTEP, TÜRKİYE İÇİN YENİ BİR MODEL YARATIYOR

AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer de, Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde şehrin çeşitli bölgelerinde ağaçlandırma çalışmalarının devam ettiğini anımsatarak, "Şehre uzak bir bölgede çokça ağaç dikmekten ziyade şehrin merkezine yakın yaşam alanları içerisinde ağaçlandırmanın yapılmasının çok değerli olduğunu belirtmek isterim. Aslında bu anlamda Gaziantep, Türkiye için yeni bir model yaratıyor." ifadelerini kullandı.

ÖZTÜRK: SOLUYACAĞIMIZ HAVA İÇİN DAHA ÇOK AĞAÇ DİKMELİYİZ

TOBB Kadın Girişimciler Yönetim Kurulu Başkanı Nurten Öztürk, Meyve ormanı projesinde emeği olan her bir kuruma teşekkürlerini ifade ederek, "Gaziantep'te bugün kar var. Gaziantep'e kolay kolay kar yağmıyor. Dolayısıyla bereketli bir güne uyandık. Bu iklimin ağaçlarımızın da güzel tutacağı yönünde değerlendirmesi güzel olacak. Tam zamanında fidanlarımızı toprakla buluşturuyoruz. Elbet doğayı korumak çok önemli. Ama yeşil alanları çoğaltmak da önemli. Çünkü yeşil alanlarımız bizlere yetmiyor. Bu konuda daha çok gayret sarf edilmesi gerekiyor. Soluyacağımız havayı korumak için ne kadar çok ağaç dikebilirsek o kadar kazancımız olacak" şeklinde konuştu.

Katılımcıları selamlayarak konuşmasına başlayan GSO Başkanı Adnan Ünverdi ise, bu projenin diğer şehirler için örnek teşkil etmesini diledi.

TOBB Gaziantep Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Ayşen Ahi de, ağaç dikim töreni dolayısıyla çok heyecanlı olduğunu dile getirerek, meyve ormanı hayalinin gerçekleşmesinin bugüne nasip olduğunu kaydetti.

Büyükşehir Belediyesi, Milletvekili, Gaziantep, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Gazi şehre 'Meyve Ormanı' kazandırılıyor! - Son Dakika


YORUMLAR
500
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sahipsiz hayvanların yeri barınaktır Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sahipsiz hayvanların yeri barınaktır         
15:24
CHP'li Veli Ağbaba cüzdanını kürsüde unutunca AK Partili Elitaş fırsatı kaçırmadı CHP'li Veli Ağbaba cüzdanını kürsüde unutunca AK Partili Elitaş fırsatı kaçırmadı         
15:02
Akdeniz'in derinliklerinde topla topla bitmeyen hazine! Akdeniz'in derinliklerinde topla topla bitmeyen hazine!         
14:29
Öğrencisine yumruk atan öğretmen hakkında kamu davası açıldı! Serbest kalması tepki çekmişti Öğrencisine yumruk atan öğretmen hakkında kamu davası açıldı! Serbest kalması tepki çekmişti         
14:07
Türkiye'nin en soğuk yeri sıfırın altında 26,6 dereceyle Sivas'ın İmranlı ilçesi oldu Türkiye'nin en soğuk yeri sıfırın altında 26,6 dereceyle Sivas'ın İmranlı ilçesi oldu         
13:24
Tıp dünyasını ters köşe eden araştırma! Bu genetiğe sahip olanlara şeker yarar sağlıyor Tıp dünyasını ters köşe eden araştırma! Bu genetiğe sahip olanlara şeker yarar sağlıyor         
12:59
Hükümetin hedefi, yeni sistemle doları 9 liraya indirmek Hükümetin hedefi, yeni sistemle doları 9 liraya indirmek         
12:58
2021'de en çok konuşulan parti liderleri açıklandı! Erdoğan zirvede, ikinci ve üçüncü sıralarda Millet İttifakı liderleri var 2021'de en çok konuşulan parti liderleri açıklandı! Erdoğan zirvede, ikinci ve üçüncü sıralarda Millet İttifakı liderleri var         
12:21
Net maaşınız artacak! İşte vergi istisnasıyla bilmeniz gereken 10 bilgi Net maaşınız artacak! İşte vergi istisnasıyla bilmeniz gereken 10 bilgi         
12:19
Toprağa vurdukları kazmayı geri çekemeyen kazı ekibi, gözyaşlarına boğuldu Toprağa vurdukları kazmayı geri çekemeyen kazı ekibi, gözyaşlarına boğuldu         
11:10
Yoksulluğun en çarpıcı hali! Genç çift ve küçük kızları farelerin cirit attığı depoda yaşıyor Yoksulluğun en çarpıcı hali! Genç çift ve küçük kızları farelerin cirit attığı depoda yaşıyor         
10:46
"Kibar ve ateşli erkek sevdiklerini duydum" diyen Mardinli Sultan Kösen evlenmek için Rusya'ya gitti "Kibar ve ateşli erkek sevdiklerini duydum" diyen Mardinli Sultan Kösen evlenmek için Rusya'ya gitti         
10:24
Son Dakika: Döviz kurundaki düşüşü fiyatlara yansıtmayanlara karşı denetimler artacak Son Dakika: Döviz kurundaki düşüşü fiyatlara yansıtmayanlara karşı denetimler artacak         
10:21
2 pitbull 4 yaşındaki çocuğa saldırdı! Kan donduran anlar anbean kamerada 2 pitbull 4 yaşındaki çocuğa saldırdı! Kan donduran anlar anbean kamerada         
09:51
Dövizin düşmesi sonrası gözler marketlerde! Fiyatlar düşmediği gibi "indirim" duyurularıyla vatandaşı kandırıyorlar Dövizin düşmesi sonrası gözler marketlerde! Fiyatlar düşmediği gibi "indirim" duyurularıyla vatandaşı kandırıyorlar         
09:02
En fazla döviz alan şehir Aksaray oldu! Sırasıyla Nevşehir, Yozgat ve Kayseri illeri izledi En fazla döviz alan şehir Aksaray oldu! Sırasıyla Nevşehir, Yozgat ve Kayseri illeri izledi         
08:31
Öğrencisini yumruklayıp hastanelik eden öğretmen serbest bırakıldı, sosyal medya ayağa kalktı: Ali Rıza Y. tutuklansın Öğrencisini yumruklayıp hastanelik eden öğretmen serbest bırakıldı, sosyal medya ayağa kalktı: Ali Rıza Y. tutuklansın         
07:51

Son Dakika Haberleri
15:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sahipsiz hayvanların yeri barınaktır
15:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mezarım biraz daha büyük olacak" dedi, salondakiler dua ile karşılık verdi
15:01 CHP'li Veli Ağbaba cüzdanını kürsüde unutunca AK Partili Elitaş fırsatı kaçırmadı
15:01 HSBC açıkladı: Merkez Bankası iki günde 7 milyar dolar satmış olabilir
14:35 Sergen Yalçın Fenerbahçe ile mi görüşüyor? Yalçın, Ali Koç'la görüşmeye Acun'un aracıyla mı gitti?
14:29 Akdeniz'in derinliklerinde topla topla bitmeyen hazine!
14:28 Son Dakika: Dolar 10,68 ile son bir ayın en düşük seviyesine ulaştı
14:19 "Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat" sistemi nasıl işleyecek? Merkez Bankası'ndan uygulama talimatı
14:18 Aleyna Tilki, 2 çocuk babası, evli iş adamıyla görüntülendi! İşte o anların videosu
14:17 Mahkum'da bugün: Cemre, yeni ipuçlarıyla Tahir'in karşısına çıkıyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2021 15:31:21. #1.13#
SON DAKİKA: Gazi şehre "Meyve Ormanı" kazandırılıyor! - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement