Son Dakika Haberleri: Gazi Şehrimiz, Cumhurbaşkanımızı Sevgi ve Coşkuyla Bağrına Bastı"

Gazi Şehrimiz, Cumhurbaşkanımızı Sevgi ve Coşkuyla Bağrına Bastı"

9 dakika önce

AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak, "Gazi şehrimiz, bir kez daha gönlünü açtı, Cumhurbaşkanımızı büyük bir sevgi ve coşkuyla bağrına bastı.

Gazi Şehrimiz, Cumhurbaşkanımızı Sevgi ve Coşkuyla Bağrına Bastı
AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak, "Gazi şehrimiz, bir kez daha gönlünü açtı, Cumhurbaşkanımızı büyük bir sevgi ve coşkuyla bağrına bastı." açıklamasında bulundu.

Bakbak, yazılı açıklamasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünkü programlarına ilgi ve destekleri için Gazianteplilere teşekkür etti.

Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı için Gaziantep'e gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programlarına yoğun katılım sağlayan Gaziantep halkıyla gurur duyduklarını kaydeden Bakbak, "Gaziantep, liderinin arkasında dimdik durduğunu gösterdi. Özellikle Aday Tanıtım Toplantımız sırasında salona sığmayan binler, kış demeden, soğuk demeden salon dışında liderimizi dinledi. Gazi şehrimiz, bir kez daha gönlünü açtı, Cumhurbaşkanımızı büyük bir sevgi ve coşkuyla bağrına bastı. Cumhurbaşkanımızı bağrına basan hemşehrilerimizin yüreklerine sağlık." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti hükümetleri döneminde Gaziantep'e yapılan yatırım miktarını 35 katrilyon olarak açıkladığını belirten Bakbak, bazı yatırımlar hakkında bilgi verdi.

Bakbak, açıklamasını şöyle tamamladı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da söylediği gibi bu bizim Gaziantep'e olan aşkımızı gösteriyor. Bu bizim Gaziantep'e olan hizmet sevdamızı gösteriyor. Bu sevda hiç bitmeyecek. Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde bundan sonra da yeni, dev projelerle Gaziantep'e hizmet etmeyi sürdüreceğiz. Cumhurbaşkanımızın açıkladığı ilçe belediye başkan adaylarımız ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin ile AK Parti'nin hizmet bayrağı gazi şehrimizde dalgalanmaya devam edecek. İnanıyorum ki Gaziantep, 31 Mart'ta bir kez daha tarih yazacak."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 04:23 Kaynak: AA

Politika
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