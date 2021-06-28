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Gazi Üniversitesi - Son Dakika

Gazi Üniversitesi

28.06.2021 21:06
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Gazi Üniversitesi | "I. Uluslararası Yabancı Dil Eğitimi Sempozyumu" Adlı Etkinlik Gerçekleştirildi"I. Uluslararası Yabancı Dil Eğitimi Sempozyumu" Adlı Etkinlik GerçekleştirildiÜniversitemiz Gazi Eğitim Fakültesi tarafından düzenlenen, "I.

Gazi Üniversitesi | "I. Uluslararası Yabancı Dil Eğitimi Sempozyumu" Adlı Etkinlik Gerçekleştirildi"I. Uluslararası Yabancı Dil Eğitimi Sempozyumu" Adlı Etkinlik GerçekleştirildiÜniversitemiz Gazi Eğitim Fakültesi tarafından düzenlenen, "I. Uluslararası Yabancı Dil Eğitimi Sempozyumu" adlı etkinlik çevrim içi olarak gerçekleştirildi. Moderatörlüğünü Gazi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Müzeyyen Nazlı Güngör'ün yaptığı etkinliğe Rektörümüz Prof. Dr. Musa Yıldız, Gazi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mahmut Selvi, Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Perihan Yalçın, öğretim üyeleri, konuklar ve öğrenciler katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan Rektörümüz Prof. Dr. Musa Yıldız, "Üniversitemizin kuruluşunun 95. yılı kapsamında, Gazi Eğitim Fakültesi ev sahipliğinde düzenlenen "1. Uluslararası Yabancı Dil Eğitimi Sempozyumu"na hoş geldiniz" dedi. Sempozyumda İngilizce, Almanca, Türkçe, Fransızca ve Arapça dillerinde sözlü sunumların yapılacağı bilgisini veren Rektörümüz Prof. Dr. Musa Yıldız, şöyle devam etti: "Bu sempozyumda yabancı dil eğitimi alanına yönelik bilimsel araştırmalara ve güncel, uygulamalı ve teorik bilgi birikimine dair paylaşımlar yapılacaktır. Sempozyum programında yer alan başlıca konular yabancı dil öğretiminde teknoloji kullanımı, yabancı dil becerilerinin öğretimi, yabancı dil öğretim politikaları, ölçme ve değerlendirme, materyal geliştirme, öğretmen eğitimi, dilbilimi ve çeviribilim gibi konularıdır. "Rektörümüz Prof. Dr. Musa Yıldız, sempozyumda, uzaktan eğitimde yabancı dil öğretimi ile ilgili çeşitli sözlü sunumlara da yer verileceğine işaret ederek, konuşmasını şöyle noktaladı: "İçinde bulunduğumuz uzaktan eğitim sürecinin, yabancı dil öğretimini nasıl şekillendirdiğini anlamamız açısından bu bilimsel faaliyetin önemli çıktıları olacağını düşünmekteyim. Bununla birlikte, sizlerin katılımı ve katkıları ile yabancı dil eğitimi ile ilgili güncel konulara da ışık tutulacağına inanıyorum. Sempozyumun gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkürlerimi iletiyorum. "Açılışta konuşan Gazi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mahmut Selvi ise, "Gazi Eğitim Fakültesi ev sahipliğinde sizlerin değerli katılımlarıyla gerçekleştirilecek olan sempozyuma hoş geldiniz" dedi. Sempozyumun uluslararası nitelikte olduğunun altını çizen Dekan Prof. Dr. Mahmut Selvi, konuşmasını şöyle tamamladı: "Sempozyum dili İngilizce, Almanca, Türkçe, Fransızca ve Arapçadır. Sempozyumdaki bilgi paylaşımı değerli araştırmacıların çalışmalarına önemli katkılar sağlayacaktır. Bu vesile ile sempozyumun gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederim. "Prof. Dr. Mahmut Selvi'den sonra konuşan Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Perihan Yalçın, "Üniversitemizin kuruluşunun 95. Yılı münasebetiyle düzenlemiş olduğumuz sempozyuma hoş geldiniz" dedi. Prof. Dr. Perihan Yalçın, konuşmasını şöyle noktaladı: "Adını Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten alan Türkiye'nin en güzide eğitim kurumlarından biri olan Gazi Üniversitesinde yapacağımız sempozyumumuza katılımızdan dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. Küresel salgından dolayı bu sempozyumu çevrim içi olarak gerçekleştiriyoruz. Bu sempozyumun amacı yabancı diller alanı ile ilgili güncel çalışmalar hakkında bilgi sahibi olmaktır. Uluslararası nitelikli bu birinci sempozyuma katılımınızdan dolayı teşükker ediyorum. "Açılış konuşmalarının ardından Ufuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdülvahit Çakır, sempozyumun ilk davetli konuşmacı olarak sunumunu gerçekleştirdi. I. Uluslararası Yabancı Dil Eğitimi Sempozyumu, 28-30 Haziran 2021 tarihleri arasında 4 oturumda, 3 davetli konuşmacı ve 123 bildiri sunumu ile sona erdi.

Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Sempozyum, Gazi, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Gazi Üniversitesi - Son Dakika


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