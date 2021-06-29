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Gazi Üniversitesi - Son Dakika

Gazi Üniversitesi

29.06.2021 17:06
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Gazi Üniversitesi | Üniversitemizde "Sosyal Değerler Konferansı" Çevrim İçi Olarak GerçekleştirildiÜniversitemiz Gazi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Ana Bilim Dalı tarafından düzenlenen "Sosyal Değerler Konferansı" çevrim içi olarak gerçekleştirildi.

Gazi Üniversitesi | Üniversitemizde "Sosyal Değerler Konferansı" Çevrim İçi Olarak GerçekleştirildiÜniversitemiz Gazi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Ana Bilim Dalı tarafından düzenlenen "Sosyal Değerler Konferansı" çevrim içi olarak gerçekleştirildi. Konferansa, Rektörümüz Prof. Dr. Musa Yıldız, Gazi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mahmut Selvi, Okul Öncesi Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hatice Bekir, Okul Öncesi Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Esra Ömeroğlu, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Konferansın açılış konuşmasını Rektörümüz Prof. Dr. Musa Yıldız yaptı. Okul öncesi dönemin, çocuğun geleceğine şekil vermede ne denli önemli olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Musa Yıldız, "Bireyin kişiliğinin temellerinin atıldığı okul öncesi dönemde, çocuklara sosyal değerler eğitimi verilmesi çok önemlidir. Sosyal bir varlık olan bireyin, sosyal değerlere sahip olması, çevresiyle olumlu ilişkiler kurmasına, toplum içerisindeki görev ve sorumluluklarını yerine getirmesine, diğer insanlarla kurmuş olduğu ilişkilerle bunu topluma yansıtmasına yardımcı olur. Çocuklar, değerlere ilişkin bilgileri yaşamları boyu öğrenmektedirler ancak temel değerler okul öncesi dönemde kazanılmaktadır" diye konuştu. Prof. Dr. Musa Yıldız, programı düzenleyen ve katılım sağlayan herkese teşekkürlerini ileterek konuşmasını sonlandırdı. Rektörümüzden sonra açılış konuşmasını yapan Okul Öncesi Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hatice Bekir, İtalya, Hindistan, Litvanya, Rusya ve Makedonya'dan konferansa katılan akademisyenlere ve katılımcılara teşekkürlerini iletti. Dekan Prof. Dr. Mahmut Selvi ise konuşmasına, konferansı düzenleyenlere ve katılımcılara teşekkürlerini ileterek başladı. Prof. Dr. Mahmut Selvi, "Bir toplumun gelişmişlik düzeyi o toplumu oluşturan karakterleri ve sahip oldukları değerlerle yakından ilişkilidir. Değerler, bireylerin davranışlarına yön verir ve bireylerin tercihlerini oluşturur. Küreselleşen dünyada değerlerin önemi giderek artmaktadır. Eğitimin amaçlarından biri de değerleri benimseyen, sağlıklı kişilik özelliklerine sahip bireyler yetiştirmektir" diye konuştu. Konferansa farklı ülkelerden katılım sağlayan konuklardan; İtalya'dan Dr. Stefano Cobello "Eğitsel Duygular ve Erken Çocukluktaki Etkileri", Hindistan'dan Dr. Swati Popat Vats "Sosyal-Duygusal Becerilerin Desteklenmesi İçin Erken ve Temel Eğitim Yıllarında Kodlamanın Kullanımı", Litvanya'dan Doç. Dr. Inga Zilinskiene "Rol Atama: İlişkisel Dinamiklerde Rolün Anlamı, Rol Atama Nasıl Yapılır", Rusya'dan Daria Komarova, Daria Milyaeva ve Olga Kravchenko "İletişim Algoritması", Makedonya'dan Bojan Vasilev "Makedonya'da Prososyal Değerlerin Etkisi Projesi", İtalya'dan Elena Milli "Eğitsel Robotlar ve Kaynaştırma" konulu sunumlarını gerçekleştirdiler. Konferans, soru cevap kısmının ardından sona erdi.

Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Okul, Gazi, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Gazi Üniversitesi - Son Dakika


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