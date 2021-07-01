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Gazi Üniversitesi - Son Dakika

Gazi Üniversitesi

01.07.2021 15:08
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Gazi Üniversitesi | Üniversitemiz Eczacılık Fakültesi 49. Dönem Mezunlarını UğurladıÜniversitemiz Eczacılık Fakültesi 49. Dönem Mezunlarını UğurladıGazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, düzenlediği törenle 2020-2021 eğitim-öğretim yılı mezunlarını uğurladı.

Gazi Üniversitesi | Üniversitemiz Eczacılık Fakültesi 49. Dönem Mezunlarını UğurladıÜniversitemiz Eczacılık Fakültesi 49. Dönem Mezunlarını UğurladıGazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, düzenlediği törenle 2020-2021 eğitim-öğretim yılı mezunlarını uğurladı. Törene, Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Fazlı Polat, Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlkay Erdoğan Orhan, Dekan Yardımcıları Prof. Dr. İpek Süntar, Doç. Dr. Esra Emerce, Türkiye Eczacıları Birliği Başkanı Ecz. Erdoğan Çolak, Ankara Eczacı Odası Başkanı Ecz. Taner Ercanlı, Trabzon Eczacı Odası Başkanı Ecz. Çetin Kansız, öğretim elemanları, öğrenciler ve aileleri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'yla başlayan tören, açılış konuşmalarıyla devam etti. Törenin ilk açılış konuşmasını Dekan Prof. Dr. İlkay Erdoğan Orhan yaptı. Prof. Dr. İlkay Erdoğan Orhan mezunların yeni bir başlangıç yaptıklarını belirterek, "Adını Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten alan 95 yıllık köklü bir kurum olan Gazi Üniversitesinden, tarihi 53 yıla uzanan ülkemizin en köklü ve seçkin eczacılık fakültelerinin başında gelen Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden bugün uğurladığımız sevgili genç mezunlarımız, yeni meslektaşlarımız, hepinizi canıgönülden tebrik ediyoruz. Gazili genç eczacılar, yolunuz ve bahtınız aydınlık, mezuniyetiniz kutlu, geleceğiniz giydiğiniz ve bundan sonra giyeceğiniz beyaz önlüğünüz gibi bembeyaz olsun" dedi. Öğrencilerin ailelerine ve Fakülte öğretim elemanlarına verdikleri emeklerden dolayı teşekkür eden Prof. Dr. İlkay Erdoğan Orhan, konuşmasını "Ne mutlu Gaziliyim" diyerek tamamladı. Ankara Eczacı Odası Başkanı Ecz. Taner Ercanlı, Üniversitemiz Eczacılık Fakültesinden mezun olduğunu söyledi. Eczacılığın yüce bir meslek olduğunu ifade eden Ercanlı, mezunların bu mesleği daha yukarı taşıyacaklarına inandığını belirtti. Trabzon Eczacı Odası Başkanı Ecz. Çetin Kansız da mezunu olduğu fakültenin mezuniyet törenine gelmekten mutluluk duyduğunu ifade etti. Üniversitemiz Eczacılık Fakültesinin eğitiminin oldukça kaliteli olduğunu söyleyen Kansız, mezunlara meslek odalarıyla iletişim halinde olmaları tavsiyesinde bulundu. Üniversitemiz Eczacılık Fakültesi mezunu olan Türkiye Eczacıları Birliği Başkanı Ecz. Erdoğan Çolak ise mezunların geleceği şekillendireceğini vurguladı. Mezunlara meslek örgütüne üye olma çağrısı yapan Çolak, "Sağlığa, ilaca, eczacılığa değer katacağınıza yürekten inanıyorum" diye konuştu. Ecz. Erdoğan Çolak'ın konuşmasının ardından Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Fazlı Polat'ın konuşmasına geçildi. Üniversitemizin köklü geçmişi, kurumsallaşmış yapısı ve nitelikli eğitim anlayışı ile öne çıktığını belirten Prof. Dr. Fazlı Polat, Eczacılık Fakültesinin bilimsel çalışmaları ve mezunlarıyla Türkiye'nin kalkınmasına büyük katkılar sunduğunu söyledi. Eczacılık Fakültesinin kaliteli eğitim öğretim sunmak ve öğrencileri geleceğe en iyi şekilde hazırlamak konusuna büyük önem verdiğini dile getiren Prof. Dr. Fazlı Polat, "Modern, çağa uygun, kendine güvenen, sorumluluk sahibi, inisiyatif üstlenen bireyler yetiştirmeyi amaçlayan akademik kadromuz, niteliği ve deneyimiyle mezunlarımızın meslek hayatlarında başarılı ve alanlarında öncü bireyler olmasında en büyük etken olmuşlardır. Ülkemizin dört bir yanında hizmet veren başarılı mezunlarımız bunun bir kanıtıdır. Bizler, mezunlarımızın başarılarıyla her zaman gururlanıyor ve övünüyoruz" şeklinde konuştu. Mezun öğrencilere seslenen Rektör Yardımcımız sözlerini şöyle sürdürdü: "Umuyoruz ki bundan sonra da burada göstermiş olduğunuz başarıyı göstererek daha önceki mezunlarımız gibi vatana, millete ve ailenize hayırlı birer evlat olacaksınız. Sizler, asla yılmamalısınız. Sorumluluklarının farkında olan bireyler olarak her daim çalışmalısınız. Öğrenim hayatınızın mezun olduğunuz için bittiğini asla düşünmeyin. Öğrenmenin hayat boyu devam eden bir zorunluluk olduğunu bir an bile aklınızdan çıkarmayarak kendinizi her zaman geliştirin. Her yeni gününüz, bir önceki gününüzden üstün olsun. "Konuşmaların ardından dereceye giren öğrencilere plaketleri verildi. Tören, mezunların keplerini atmasıyla sona erdi.

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Kaynak: Habermetre

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