Gazi Üniversitesi 5 federasyonla sporcuların yetenek taraması ve atletik performans testleri için protokol imzaladı - Son Dakika

Gazi Üniversitesi 5 federasyonla sporcuların yetenek taraması ve atletik performans testleri için protokol imzaladı

16.01.2021 09:49
Gazi Üniversitesi 5 federasyonla sporcuların yetenek taraması ve atletik performans testleri için protokol imzaladı, System.String[]

Gazi Üniversitesi (GÜ) ile Modern Pentatlon, Badminton, Kano, Masa Tenisi ve Judo federasyonları arasında sporcuların yetenek taraması ve atletik performans testleri için protokol imzalandı.

Gazi Üniversitesi (GÜ) ile Modern Pentatlon, Badminton, Kano, Masa Tenisi ve Judo federasyonları arasında sporcuların yetenek taraması ve atletik performans testleri için protokol imzalandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, protokol kapsamında, Gazi Üniversitesi Sporda Yetenek ve Performans Uygulama ve Araştırma Merkezi, ilgili federasyonlara bağlı sporcuların yetenek taraması ve atletik performans testlerinin yanı sıra federasyonlarla bilimsel araştırmalara yönelik iş birliğinde bulunacak.

Merkez, sporcuların sakatlıklardan korunmasına da yardımcı olacak. İş birliği ile antrenörlerin eğitimleriyle proje temelli faaliyetler de yürütülecek.

Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız, imza töreninde yaptığı konuşmada, spora değer veren bir üniversite olduklarını belirtti.

Bu protokollerle birlikte şu ana kadar sporla ilgili 14 federasyonla ikili iş birliği anlaşması yaptıklarını ifade eden Yıldız, Spor Bilimleri Fakültesi'nde çok sayıda milli sporcunun eğitim gördüğünü aktardı.

Federasyon temsilcileri ise protokollerin sporun gelişimine önemli katkılar sunacağını kaydederek, Rektör Yıldız'a teşekkür etti.

İmzalar, Rektör Yıldız ile Modern Pentatlon Federasyonu Başkanı Doç. Dr. Veli Ozan Çakır, Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik, Kano Federasyonu Başkanı Alper Cavit Kabakçı, Masa Tenisi Federasyonu Başkan Vekili Ahmet Yaprak ve Judo Federasyonu Genel Sekreteri Mustafa Bahadır tarafından atıldı.

Gazi Üniversitesi, Modern Pentatlon, Badminton, Judo, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gazi Üniversitesi 5 federasyonla sporcuların yetenek taraması ve atletik performans testleri için protokol imzaladı - Son Dakika


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