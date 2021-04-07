Gazi Üniversitesi 95 yaşında - Son Dakika

Gazi Üniversitesi 95 yaşında

07.04.2021 12:53

Gazi Üniversitesi 95 yaşında Gazi Üniversitesi Rektörü Musa Yıldız: "Hedef olarak 95'inci yıl kapsamıyla 95 etkinlik koymuştuk. İlk üç ayda 106 faaliyet gerçekleştirdik" Gazi Üniversitesi'nin kuruluşun 95'inci yılı nedeniyle düzenlenen etkinlikler hakkında bilgi veren Gazi Üniversitesi Rektörü Prof.

Gazi Üniversitesi 95 yaşında

Gazi Üniversitesi Rektörü Musa Yıldız: "Hedef olarak 95'inci yıl kapsamıyla 95 etkinlik koymuştuk. İlk üç ayda 106 faaliyet gerçekleştirdik"

ANKARA - Gazi Üniversitesi'nin kuruluşun 95'inci yılı nedeniyle düzenlenen etkinlikler hakkında bilgi veren Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. dr. Musa Yıldız, "Ocak ayından itibaren fakültelerimiz, yüksek okullarımız, enstitülerimiz, 95'inci yılımıza ithafen çok sayıda çalışmalar başlattı. Hedef olarak 95'inci yıl kapsamıyla 95 etkinlik koymuştuk. İlk üç ayda 106 faaliyet gerçekleştirdik" diye konuştu.

Gazi Üniversitesi kuruluşunun 95'inci yılını kutluyor. Kuruluşunun 95'inci yılı nedeniyle Ocak ayında başlatılan "95. Yılda, 95 Etkinlik, 95 Eser" projesine tüm hızıyla devam eden Gazi Üniversitesi, proje kapsamında Ocak-Şubat ve Mart aylarında toplam 106 etkinlik düzenlendi. Düzenlenen etkinlikler hakkında açıklamalarda bulunan Gazi Üniversitesi Rektörü Musa Yıldız, "Bu yıl 1926 yılını esas aldığımızda kuruluşumuzun 95'inci yılı. Biz de üniversite yönetimi olarak 95'inci yılda 95 etkinlik, 95 eser mottosuyla birlikte faaliyetlerimizi başlattık. Ocak ayından itibaren fakültelerimiz, yüksek okullarımız, enstitülerimiz, 95'inci yılımıza ithafen çok sayıda çalışmalar başlattı. Hedef olarak 95'inci yıl kapsamıyla 95 etkinlik koymuştuk. İlk üç ayda 106 faaliyet gerçekleştirdik. Üniversitemizde büyük bir sinerji oluştu ve enerjiye dönüştü. Bu faaliyet; seminerler, sempozyumlar, paneller, anma programları gibi çeşitli faaliyetler olarak ortaya çıktı. Bundan sonraki 9 aylık süreçte de aynı hızla yine faaliyetlerimize devam edeceğiz. Koyduğumuz hedefi ilk üç ayda tamamlamış olduk" ifadelerini kullandı.

"Bir de 95 eser hedefimiz var"

Etkinlikler dışında bir de 95 eser hedeflerinin olduklarını kaydeden Rektör Yıldız, "Bir de 95 eser hedefimiz var. Bu 95 eserde elektronik eser (e-eser) olarak bütün fakültelerimizdeki, yüksekokullardaki hocalarımıza 95'inci yıla ithafen eserlerinden bir ya da birkaç tanesini bizim bu faaliyetimize karşılıksız olarak hediye etmeleri talebinde bulunduk. Onlar da yıl boyunca dekanlıklara, yüksekokullara ve enstitülere bizim bu talebimiz doğrultusunda kabul ettiklerini bildirdikleri taktirde biz bu eserleri kitap formatına getirip yine internet sayfamızda eserleri açık erişime koyacağız ve herkesin rahatlıkla erişebileceği eserler olacak "dedi.

Gazi Üniversitesi 95 yaşında
Gazi Üniversitesi 95 yaşında
Gazi Üniversitesi 95 yaşında
Gazi Üniversitesi 95 yaşında

Gazi Üniversitesi, Musa Yıldız, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Gazi Üniversitesi 95 yaşında - Son Dakika


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