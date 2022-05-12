Gazi Üniversitesi, Akıllı Şebekeler Ulusal Çalıştayı'na ev sahipliği yaptı - Son Dakika

Gazi Üniversitesi, Akıllı Şebekeler Ulusal Çalıştayı'na ev sahipliği yaptı

ANKARA - Gazi Üniversitesi, Nişantaşı Üniversitesi ve Elektrik Mühendisleri Odası Ankara Şubesi iş birliğiyle düzenlenen Akıllı Şebekeler Ulusal Çalıştayı Gazi Üniversitesinin ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Akıllı Şebekeler Ulusal Çalıştayı, Gazi Üniversitesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Gazi Üniversitesi, Nişantaşı Üniversitesi ve Elektrik Mühendisleri Odası Ankara Şubesi iş birliğiyle düzenlenen çalıştaya Gazi Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ramazan Bayındır ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan katıldı. Çalıştayda enerji üreticileri, dağıtıcıları ve denetleyicileri, politika geliştiricileri, sektör -kurum-üniversite temsilcilerini bir araya gelecek. Bu alanda yapılan çalışmalar ve ilerlemeler paylaşılacak. Akıllı şebekelerdeki gelişmeler, araştırma ve uygulamalar değerlendirilecek. Aynı zamanda çalıştayda Türkiye'de gerçekleşen gelişmeler değerlendirilecek.

"Üniversitemiz enerji alanında konusunda ülkemiz bilimine en çok katkı sağlayan üniversite konumuna ulaşmıştır"

Akıllı şebekelerin öneminin yüksek olduğunu ve Gazi Üniversitesi'nin bu alanın gelişmesi konusunda önemli bir rol üstlendiğini söyleyen Gazi Üniversitesi Rektör Yardımcısı Ramazan Bayındır, "Akıllı şebekeler alanında yürütülen bilimsel çalışma istatistiklerini incelediğimizde, Üniversitemizin başarısı göz doldurmaktadır. Örneğin, farklı akademik disiplinler için en kapsamlı veri tabanlarından olan Web of Science verilerine göre akıllı şebekeler alanındaki 697 bilimsel yayından 95'inin, yine günümüzün çok popüler ve son derece önemli alanlarından biri olan Yenilenebilir Enerji alanında 6020 bilimsel yayının 439'unun üniversitemiz adresli olduğunu görmekte ve bu sonuçlarla gurur duymaktayız. Nitelikli araştırmacılarımız sayesinde üniversitemiz akıllı şebekeler ve yenilenebilir enerji alanında konusunda ülkemiz bilimine en çok katkı sağlayan üniversite konumuna ulaşmıştır" ifadelerini kullandı.

Çalıştayın bu alana önemli bir yol kat etmesine yardımcı olacağının altını çizen Ramazan Bayındır, "Ülkemizde enerji maliyetlerinin ve talebin hızla arttığı, arz-talep dengesinin planlanmasının giderek zorlaştığı günümüzde, bu çalıştayın yeni iş birlikleri ve çalışmalar yol açacağına inanıyorum. Bu çalıştayın sonuç raporunda çözüm önerileri sunarak buradaki süreçlere ve akıllı şebekeler ile ilgili ülkemizde yapılan çalışmalara katkı sağlayacaktır" dedi.

"Enerji sektörünün dijitalleşmesi büyümeye katkıda bulunacak"

Bakanlık olarak sektörü dijitalleşme ve yapay zeka gibi teknolojinin sağladığı yeni imkanları en iyi şekilde kullanarak Türkiye'yi geleceğin enerji dünyasına hazırlamayı hedeflediklerini söyleyen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, "Daha 5-10 yıl öncesine kadar enerji kaynaklarımızın güvenilir, düşük maliyetli ve kesintisiz olmasını istiyorduk. Bugün ise yine güvenilir aynı şeyleri fakat aynı zamanda yeşil olmasını istiyoruz. Bu yeni gelen terminoloji esasen çağımızın da en büyük sorunu olan küresel ısınma ile ortaya çıkan iklim değişikliğine karşı atılan en önemli adımlardan bir tanesidir. Yeşil enerjiye geçiş güzel bir çözüm olmakla birlikte kendisi ile birlikte birtakım zorlukları da getiriyor. İşte tam burada dijitalleşme bize burada çok büyük bir kolaylık fırsatı sağlamakta. Enerji sektörünün dijitalleşmesi büyümeye katkıda bulunacak, Türkiye'nin dünyadaki rekabet gücünü arttırırken ürün ve hizmetler için yeni küresel pazarlar açılmasına da yardımcı olacaktır. Bu minvalde üretilen enerjinin üretim noktasından nihai tüketiciye ulaşıncaya kadar geçen süreci yöneten dağıtım sistemi ile akıllı şebekler kavramına değinmek gerekirse çevresel sürdürülebilirliği ve enerji kaynaklarının verimli bir şekilde değerlendirilmesini dikkate alarak ekonomik büyüme için gerekli olan düşük maliyetli elektrik enerjisini yerli kaynaklardan karşılayıp yenilebilir enerji üretimini de azamiye çıkartarak karbon ayak izini asgari seviyeye düşürmek amacıyla 2020 yılı ve sonrasında akıllı şebeke yatırımları ile elektrik iletimi ve dağıtımlarını en uygun şekilde yöneterek katılımcı, rekabetçi ve düşük maliyetli bir elektrik piyasası ile ülke refahına en büyük katkıyı sağlamak amacıyla Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından kabul edilen Türkiye Akıllı Şebekesi 2023 Vizyon ve Strateji Belirleme Ar-Ge Projesi Nisan 2018 döneminde bitirilerek sonuç raporu EPDK'ya sunulmuştur. İşte bu noktada bakanlık olarak Ar-Ge faaliyetlerine büyük önem verdiğimizi bir kez daha bu vesile ile vurgulamak ve hatırlatmak istiyorum" ifadelerini kullandı.