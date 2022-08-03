Davutoğlu Şenol'dan Şiddet Faili Yücel'in Salıverilmesine Tepki: "Katledilecek Kişi Esin Şenol Olmasa Salıverilir Miydi?" - Son Dakika
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Davutoğlu Şenol'dan Şiddet Faili Yücel'in Salıverilmesine Tepki: "Katledilecek Kişi Esin Şenol Olmasa Salıverilir Miydi?"

03.08.2022 13:05
Davutoğlu Şenol'dan Şiddet Faili Yücel'in Salıverilmesine Tepki: "Katledilecek Kişi Esin Şenol Olmasa Salıverilir Miydi?"

Gazi Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol, kendisini ölümle tehdit eden Mustafa Yücel’in dün ifadesinin ardından serbest bırakılmasına tepki gösterdi. Davutoğlu Şenol, “Dün telefonda ‘Ben artık buralarda duramam’ diyen ağlamaya mecali olmayan annem soruyor. Beni korumak için gelmeye kalkıyor. Senin gibi bir doktordan ne istediler kızım? Ne istiyorsunuz? Katledilecek kişi Esin Şenol olmasa salıverilir miydi?” dedi.

Gazi Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol, kendisini ölümle tehdit eden Mustafa Yücel'in dün ifadesinin ardından serbest bırakılmasına tepki gösterdi. Davutoğlu Şenol, "Dün telefonda 'Ben artık buralarda duramam' diyen ağlamaya mecali olmayan annem soruyor. Beni korumak için gelmeye kalkıyor. Senin gibi bir doktordan ne istediler kızım? Ne istiyorsunuz? Katledilecek kişi Esin Şenol olmasa salıverilir miydi?" dedi.

Gazi Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol, kendisini ölümle tehdit eden ve sosyal medyada kendisini doktor olarak tanıtan Mustafa Yücel'in ifadesinin ardından serbest bırakılmasına isyan etti. Davutoğlu Şenol, konuyla ilgili sosyal medya hesabında mesaj zinciri paylaşarak şunları kaydetti:

"SALIVERİLİŞİNİ ŞU SÖZLERLE DUYURDU; DURMAK YOK YOLA DEVAM"

"İpucu; 29Temmuz 2022. Bir bilim insanı, bir kadın, bir hekim. Hiç tanımadığı bir kişi kendisine, bilime düşman olduğu için katledilmekten kıl payı kurtuldu. Esat Polis Merkezi, titiz bir çalışma ile kısa sürede faili buldu, dosyayı teslim etti. Fail tutuksuz yargılanmak üzere salıverildi. Salıverilişini şu sözlerle duyurdu 'Durmak yok yola devam.' Elinde öldürülecekler listesi olduğunu, ilk kişinin Ankara'daki sarışın olduğunu belirtiyordu. Şimdi durmak yok diyor.

Saat saat cinayeti nasıl işleyeceğini anlattığı tweetlerini siliyor, hepsi emniyette dosyada. Delil karartma; Sahte diploma ile doktor olduğunu iddia ediyor. Ses kayıtları ile kanıtlı sahtekarlık. Katledeceği kişi ile ilişkili mekan, zaman tutarsızlıkları ile dolu sahte haber üretip yayıyor. Hala bu kişiye destek olup alkış tutanlar, suratına tükürürdüm diyen parti kurucusu, sahte psikolog, transfeksiyoncu alkışları eşliğinde bir seri cinayetin tamamlanması bekleniliyor.

"KATLEDİLECEK KİŞİ ESİN ŞENOL OLMASA SALIVERİLİR MİYDİ?"

Dün telefonda 'Ben artık buralarda duramam' diyen ağlamaya mecali olmayan annem soruyor. Beni korumak için gelmeye kalkıyor. Senin gibi bir doktordan ne istediler kızım? Ne istiyorsunuz? Katledilecek kişi Esin Şenol olmasa salıverilir miydi? Mustafa Yücel tutuklansın."

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Kaynak: ANKA

Esin Davutoğlu Şenol, Gazi Üniversitesi, Mustafa Yücel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Davutoğlu Şenol'dan Şiddet Faili Yücel'in Salıverilmesine Tepki: 'Katledilecek Kişi Esin Şenol Olmasa Salıverilir Miydi?' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Davutoğlu Şenol'dan Şiddet Faili Yücel'in Salıverilmesine Tepki: "Katledilecek Kişi Esin Şenol Olmasa Salıverilir Miydi?" - Son Dakika
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