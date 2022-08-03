Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol'u Tehdit Eden M.Y. Serbest Bırakıldı. Şenol: "Cezasızlık Suça Teşviktir"

Gazi Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol'u ölümle tehdit eden sosyal medya paylaşımları olan aşı karşıtı M.Y. ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Kararı eleştiren Prof. Şenol, "Cezasızlık suça teşviktir, kusursuz cinayet işleyeceğini adım adım paylaşan kişi serbest dolaşıma bırakılırsa bu kararı verenin vicdanına dert olsun" dedi.

Gazi Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol dün (1 Ağustos 2022) ofisinin önüne kendisini "avcı" olarak tanıtan ve sosyal medya hesabından öldürme planları yapan, aşı karşıtı "Op. Dr. Mustafa Yücel" isimli Twitter kullanıcısını şikayet etmişti. Gözaltına alınan ve twitterda sahte doktor kullanıcı ismi olan M.Y. ifadesi alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"CEZASIZLIK SUÇA TEŞVİKTİR"

Bunun üzerinde Prof. Dr. Şenol Twitter hesabından "Bir katilin anatomisini paylaştım elinde bir ölüm listesi olduğunu paylaştı, sırayla nasıl cinayet işleyeceğini anlattı, beni nasıl öldüreceğimi canlı yayın yaptı Konu hepimizin güvenliği. Yargı gerekenden azını yapmayacaktır, tutuksuz yargılanma kabul edilemez" ve "Cezasızlık suça teşviktir, kusursuz cinayet işleyeceğini adım adım paylaşan kişi serbest dolaşıma bırakılırsa bu kararı verenin vicdanına dert olsun" açıklamasını yaptı.

"TÜRKİYE'Yİ KARANLIĞA HAPSETMEK İSTEYEN BU ZİHNİYETİ AKLAMA YARGILA, ADALET İSTİYORUZ"

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka da zanlı M.Y.'nin serbest bırakılmasını şu mesajla eleştirdi:

"Aşı karşıtlarının hedefi olan sevgili Esin Davutoğlu Şenol'u ölümle tehdit eden M.Y. ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı ve ilk işi 'Durmak yok, yola devam' demek oldu. Türkiye'yi karanlığa hapsetmek isteyen bu zihniyeti aklama yargıla, adalet istiyoruz. Cezasızlık suçu teşvik ediyor"

"BU CEZASIZLIKLA ANCAK CESARET VERİLİR"

CHP Ankara Milletvekili, eczacı Gamze Taşcıer ise şu açıklamayı yaptı:

"Halk sağlığı için hizmet veren bir bilim insanına ölüm tehdidi savuran, eyleme geçen ve elinde ölüm listesi olduğunu belirten kişinin serbest bırakılması kabul edilemez. Bir de sırtı sıvazlansa tam olurdu. Bu cezasızlıkla ancak cesaret verilir. Kişinin daha ne yapması bekleniyor."

"CEHALET ALENEN CAN ALACAK NOKTAYA GELMİŞ"

Çocuklar İçin Matematik Atölyesi kurucusu, bilim insanı Can Gürses de salıverilmeyi eleştirerek, "Esin Şenol'u açıkça öldürmekle tehdit eden adamı, ifadesini alıp serbest bırakmışlar... Cehalet alenen can alacak noktaya gelmiş, adamlar ifadesini alıp bırakıyor" açıklaması yaptı.

NE OLMUŞTU?

Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol, dün (1 Ağustos 2022) ofisinin önüne kendisini "avcı" olarak tanıtan birisi tarafından iki adet dana dili bırakıldığını sosyal medya hesabından duyurmuştu. Şenol, yaptığı açıklamada, olaya ilişkin suç duyurusunda bulunduktan sonra tehdit eden kişinin sosyal medya hesaplarında kendisini "Op. Dr. Mustafa Yücel" olarak ve sahte doktor olarak bilinen, Büyük Uyanış Derneği üyesi olduğunu belirtmişti. Şenol, "Mustafa Yücel" medya isimli sosyal medya kullanıcısının kendisini öldürme planları yaptığı paylaşımları da kamuoyuyla paylaşmıştı.