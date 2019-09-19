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Gazi Üniversitesi ev sahipliğinde '29. Uluslararası Mobilya Endüstrisi Konferansı' başladı

1 saat önce

Gazi Üniversitesi ev sahipliğinde '29. Uluslararası Mobilya Endüstrisi Konferansı' başladıANKARA - Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Ağaçişleri Endüstrisi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cevdet Söğütlü, "Konferansın sonuçları, sektörün sorunlarının çözümüne yönelik çalışmalar bulunmakta.

Gazi Üniversitesi ev sahipliğinde '29. Uluslararası Mobilya Endüstrisi Konferansı' başladı

ANKARA - Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Ağaçişleri Endüstrisi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cevdet Söğütlü, "Konferansın sonuçları, sektörün sorunlarının çözümüne yönelik çalışmalar bulunmakta. Hatta davetli konuşmacılarımızın iki tanesinin konuşma başlığı üniversite sanayi işbirliği. Çünkü bizim burada ürettiğimiz bilgiyi, uygulamaya dönüştürmediğimiz, ticarileştiremediğimiz sürece bir anlamının olmadığının farkındayız" dedi.

Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Ağaçişleri Endüstri Mühendisliği Bölümü'nün ev sahiplinde ve Polonya Poznan Üniversitesi'nin işbirliğinde '29. Uluslararası Mobilya Endüstrisi Konferansı' başladı. 19-20 Eylül tarihleri arasında yoğun bir programla gerçekleştirilecek konferanslara 7 farklı ülkeden katılım oldu. Teknoloji Fakültesi Taşkent Kongre ve Kültür Merkezi'nde başlayan etkinliğe Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Adnan Sözen de katıldı.

Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Ağaçişleri Endüstrisi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cevdet Söğütlü, Gazi Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen '29. Uluslararası Mobilya Endüstrisi Konferansı' hakkında bilgi verdi. Söğütlü, "İlk 26'sı Avrupa'da oldu. 27'ncisi 2015 yılında Gazi Üniversitesi ev sahipliğinde yaptığımız, 29'uncusunu yine burada gerçekleştirdiğimiz konferansımıza 7 farklı ülkeden katılım oldu. Yaklaşık 80 civarında bilimsel makale, 10 civarında sanayi katılımıyla iki gün boyunca bilim insanlarımız, öğrencilerimiz, sanayi temsilcilerimiz birikimlerini karşılıklı olarak aktarma fırsatı bulacaklar" ifadelerini kullandı.

Söğütlü, konferans sonrasında çıkan sonucun ticarileştirilemezse bir anlamı olmayacağını belirterek, "Konferansın sonuçları, sektörün sorunlarının çözümüne yönelik çalışmalar bulunmakta. Hatta davetli konuşmacılarımızın iki tanesinin konuşma başlığı üniversite sanayi işbirliği. Çünkü bizim burada ürettiğimiz bilgiyi, uygulamaya dönüştürmediğimiz, ticarileştiremediğimiz sürece bir anlamının olmadığının farkındayız. Bu nedenler burada gerçekleştirilecek sunumların tamamına yakını sanayinin sorunlarının çözümüne yönelik olacaktır. Buradan tüm mobilya sektörü ve bilim çevresine konferansın hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah konferansımızın sonuçları endüstrinin ufacık bir sorununu çözmüş olsa bile ne mutlu diyeceğiz ve hedefimize ulaşmış olacağız" şeklinde konuştu.

Gazi Üniversitesi ev sahipliğinde '29. Uluslararası Mobilya Endüstrisi Konferansı' başladı

Gazi Üniversitesi, Murat Erat, Söğütlü, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 03:18 Kaynak: İHA
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