Gazi Üniversitesi ile Azerbaycan Teknik Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı - Son Dakika

Gazi Üniversitesi ile Azerbaycan Teknik Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız, temaslarda bulunmak için geldiği Bakü'de Azerbaycan Teknik Üniversitesini ziyaret etti.

Azerbaycan Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vilayet Veliyev ile bir araya gelen Yıldız, iki üniversite arasındaki ilişkilerin daha da geliştirilmesi için yapılacakları konuştu. Görüşmede, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Doç. Dr. Necibe Nesibova da yer aldı.

Görüşme sonrasında Yıldız ve Veliyev, iki üniversite arasında öğretim görevlisi ve öğrenci değişimi, laboratuvarların karşılıklı kullanımı, ortak projeler gerçekleştirme ve mühendislik alanlarında çift diploma verilme sürecinin başlatılmasını öngören protokole imza attı.

Yıldız, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Gazi Üniversitesinin bundan sonra Azerbaycan'da daha çok görüneceğini söyledi.

İş birliğinin bir adımı olarak Gazi Üniversitesi öğretim görevlisi Prof. Dr. Çetin Elmas'ın Azerbaycan Teknik Üniversitesinde görevlendirildiğini, Veliyev tarafından araştırma ve geliştirmeden sorumlu rektör yardımcı olarak atandığını bildiren Yıldız, iki üniversitesinin öğretim görevlisi değişimi yaparak birbirinden faydalanacağını belirtti.

Yıldız, Azerbaycan Tıp Üniversitesinde kurulan hemşirelik fakültesine de destek sağladıklarını, bu üniversite ile de iş birliği protokolü imzalayacaklarını kaydetti.

Azerbaycan Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Veliyev, Gazi Üniversitesinin tecrübesini kendi üniversitelerinde uygulamak istediklerini bildirdi.

Gazi Üniversitesinin destekleri sayesinde inovasyon olanaklarını artırmayı hedeflediklerini vurgulayan Veliyev, kendilerine verilen destekler için Prof. Dr. Yıldız'a teşekkür etti.