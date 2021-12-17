Gazi Üniversitesi'nde Dünya Arapça Günü kutlandı - Son Dakika

Gazi Üniversitesi'nde Dünya Arapça Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, etkinlik kapsamında, Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Arap Dili Eğitimi Ana Bilim Dalı öğrencileri skeç, şarkı ve şiirlerden oluşan program hazırladı.

Programda konuşan Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız, en son 2018'de yapılan etkinliğin tekrarından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bütün bölümler gibi Arap Dili Eğitimi Ana Bilim Dalına da destek olmaya devam edeceklerini vurgulayan Yıldız, öğrencilere başarılar diledi.

Etkinliğe Gazi Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fazlı Polat, Arap Dili Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Hakkı Suçin, öğretim görevlileri ve öğrenciler katıldı.