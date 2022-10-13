Gazi Üniversitesi'nde Erasmus Günleri Şenlikleri başladı - Son Dakika
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Gazi Üniversitesi'nde Erasmus Günleri Şenlikleri başladı

13.10.2022 17:42

Gazi Üniversitesi'nde Erasmus Günleri Şenlikleri başladıANKARA Öğrencilerin farklı ülke ve üniversitelerde deneyim kazanmasını teşvik eden 'Erasmusdays' programını Gazi Üniversitesi'nde başladı.

Gazi Üniversitesi'nde Erasmus Günleri Şenlikleri başladı

ANKARA Öğrencilerin farklı ülke ve üniversitelerde deneyim kazanmasını teşvik eden 'Erasmusdays' programını Gazi Üniversitesi'nde başladı.

Gazi Üniversitesi Eğitim Öğretim Dış İlişkiler Kurum Koordinatörlüğü tarafından 'Erasmusday' programı düzenlendi. Öğrenci ve akademisyenlerin kısa süreli olarak iş birliği çerçevesinde farklı ülke ve üniversitelerde deneyim kazanmasını teşvik eden program Gazi Üniversitesi Rektörlük binası önünde gerçekleştirildi. Avrupa Birliği projelerinin görünürlüğünü artırma çerçevesinde, yapılan çalışmaların yaygınlaştırılmasına katkı sunmak ve bölgesel anlamda Erasmus kültürünün oluşmasını sağlamak amacıyla tüm dünyada kutlanan Erasmus Günleri programında Dj performansı, mini konserler ve çeşitli eğlenceli etkinlikler yer aldı. Program Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız ve Gazi Üniversitesi Eğitim Öğretim Dış İlişkiler Kurum Koordinatörü Prof. Dr. İhsan Kalenderoğlu etkinliğe yönelik konuşmalarıyla başladı.

Burada konuşan Prof. Dr. Musa Yıldız Erasmus+ programının öğrencilerin akademik anlamda gelişmesine olan katkısına vurgu yaparak, "Bu doğrultuda, son altı yıldır, bütün dünyada kutlanan, Üniversitemizde ise ilk kez 2021 senesinde yine siz değerli öğrencilerimizle hep beraber kutladığımız Erasmusdays etkinliğimizle bir aradayız. Amacımız, aramıza bu yıl yeni katılan binlerce arkadaşımızla birlikte, Üniversitemizin en değerli paydaşları olan siz sevgili öğrencilerimizle bir arada olabilmek; Araştırma Üniversitesi özelliği ve 96 yıllık köklü geçmişiyle Türkiye'nin önde gelen üniversiteleri arasında yer almanın verdiği haklı gurur ve sorumlukları sizlerle paylaşmak ve sizlere de yaşatmaktır" şeklinde konuştu.

"Erasmusdays programı öğrencilerin yurtdışındaki birtakım yerleri görmesine katkı sağlacak"

Bu etkinlikteki amacın üniversitedeki tüm öğrencilere Erasmus'u tanıtmak olduğunu ifade eden Gazi Üniversitesi Eğitim Öğretim Dış İlişkiler Kurum Koordinatörü Prof. Dr. İhsan Kalenderoğlu, "Erasmus sürecinin onların eğitim öğretim hayatlarının yanı sıra kişisel gelişimlerine, görgülerine yurtdışındaki birtakım yerleri görme anlamında katkı sağlama adına onları buraya davet ettik. Bu etkinliğimiz bir şölen havasında, bir festival havasında geçiyor.

Öğrencilere çeşitli hediyeler ve armağanlar verilen etkinlik 15 Ekim tarihine yapılacak kapanış programıyla son buacak.

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Kaynak: İHA

Gazi Üniversitesi, Togo Cumhuriyeti, Avrupa Birliği, Genel, Son Dakika

Son Dakika Genel Gazi Üniversitesi'nde Erasmus Günleri Şenlikleri başladı - Son Dakika

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