Gazi Üniversitesi'nde Herkes İçin Spor Zirvesi'nin açılış programı gerçekleştirildi - Son Dakika

Gazi Üniversitesi'nde Herkes İçin Spor Zirvesi'nin açılış programı gerçekleştirildi

21.05.2021 14:45
Gazi Üniversitesi'nde Herkes İçin Spor Zirvesi'nin açılış programı gerçekleştirildi, System.String[]

Spor faaliyetlerine daha çok destek vereceklerini söyleyen Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız, "Gazi Üniversitesi olmanın misyonu ile birlikte, spora da bizzat önem veren, daha önce federasyonculuk yapan bir üniversite rektörü olarak spora daha çok destek vereceğiz" dedi.

Spor faaliyetlerine daha çok destek vereceklerini söyleyen Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız, "Gazi Üniversitesi olmanın misyonu ile birlikte, spora da bizzat önem veren, daha önce federasyonculuk yapan bir üniversite rektörü olarak spora daha çok destek vereceğiz" dedi.

Gazi Üniversitesi'nde 21-23 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek olan Herkes İçin Spor Zirvesi ve 4. Uluslararası Herkes İçin Spor Kongresi'nin açılış töreni düzenlendi. Rektörlük Binasındaki Mimar Kemaleddin Konferans Salonunda gerçekleştirilen programda konuşan Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız, spor alanındaki yöneticilerin birçoğunun Gazi Üniversitesi'nden mezun olmasından dolayı yaşadığı mutluluğu dile getirerek, "Bugün burada Gazi Üniversitesi, Bayburt Üniversitesi ve Herkes İçin Spor Federasyonu olarak Herkes İçin Spor Zirvesi yapıyoruz. Gazi Üniversitesi, ülkemizde spor alanları adına önemli bir kuruluş. Bugün bizim için mutluluk verici olan husus; Gençlik ve Spor Bakanlığımızda gittiğimizde, federasyonlarımıza gittiğimizde federasyonların başkanları, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yöneticilerinin birçoğunun Gazili olması bizleri mutlu etmiştir. İnşallah bundan sonra Gazi Üniversitesi olmanın misyonu ile birlikte, spora da bizzat önem veren, daha önce federasyonculuk yapan bir üniversite rektörü olarak spora daha çok destek vereceğiz. İnşallah bu zirveleri başka federasyonlarımızla da yapmaya gayret göstereceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

"Bakanlık olarak bizim de bir taslak çalışmamız var"

İnsanları sağlık için spor yapmaya yöneltmek için çalışmalar yaptıklarını ifade eden Spor Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Ömer Altunsoy da, "Zor bir dönem geçiriyoruz. Türkiye de, dünya da spor için hazırlıksız yakalandı pandemiye. Pandemiyle sporu yürütmek gerçekten zor. Bu tüm dünya için geçerli. Yeni bir dönem başlıyor. Pandemi biter diye bekliyoruz ama bitmeyebilir, daha uzun sürebilir. Buna uygun kendimizi ayarlamamız gerekiyor. Her şartta, pandemi şartında da spor yapmamız lazım. İnşallah bu pandemi hafiflediğinde, en azından bir nebze normale döndüğümüzde harekete geçmemiz lazım. Bu yaz bakanlık olarak bizim de bir taslak çalışmamız var ama yine göbeğinde HİS Federasyonu var. İnsanlarımızı sağlık için spor yapmaya yönelteceğiz. Bunu yapmak zorundayız. İnanlar hareketsizliklerinden dolayı pandemiden daha tehlikeli bir durumla karşı karşıya gelebilir. İnşallah bunu da aşarız. İlerleyen süreçte üniversitelerle çok ciddi çalışmalar yapıyoruz. Hocalarımızla diyalog içerisindeyiz. Spor, bilim olmadan olmaz. Onun için üniversitelere ihtiyacımız var. Biz her türlü desteği de vermeye hazırız" ifadelerini kullandı.

Herkes İçin Spor (HİS) Federasyonu ve Herkes İçin Spor Zirvesi Başkanı Yasin Bölükbaşı ise bu tür zirvelerin sporu tabana yamak açısından çok önemli olduğunu belirterek, "Son bir buçuk senedir korona virüs salgını hayatımızın tamamını kaplamış durumda. Hayatımızı ona göre şekillendiriyoruz. Herkes için spor kültürünün ne denli önemli olduğunu biz bu dönem de toplumumuzla ve paydaşlarımızla paylaşmaya çalıştık. İnsanların hayatına tamamen herkes için spor kültürünü alabilmesi tamamen bir müfredat meselesi. Bu tür zirvelerin de aslında bütün kamu kuruluşlarının ve bütün bürokrasisinin bu anlamda bütün devlet mekanizmasını toplumun bütün geneline yaymak için çaba göstermesi gerekmekte. Bugün uğraştığımız korona virüs salgınından daha büyük salgınlarımız var. Obezite bunların başında geliyor. Kanser bunların başında geliyor. Bunlar da aslında birer salgın ama çok hızlı bir şekilde hayatımıza girmiyor. Sağlıklı yaşam bilinci olmadığı için yıllar içerisinde hayatımıza girip yaşam kalitemizi düşürüyor. Bu zirvenin de bu anlamda çıktılarının daha fazla diğer kamu bürokrasisine ve kamu kuruluşlarıyla paylaşılması ve gelecek için bir perspektif oluşturması adına çok önemli buluyoruz" değerlendirmesini yaptı. - ANKARA

Gazi Üniversitesi'nde Herkes İçin Spor Zirvesi'nin açılış programı gerçekleştirildi
Gazi Üniversitesi'nde Herkes İçin Spor Zirvesi'nin açılış programı gerçekleştirildi
Gazi Üniversitesi'nde Herkes İçin Spor Zirvesi'nin açılış programı gerçekleştirildi
Gazi Üniversitesi'nde Herkes İçin Spor Zirvesi'nin açılış programı gerçekleştirildi
Gazi Üniversitesi'nde Herkes İçin Spor Zirvesi'nin açılış programı gerçekleştirildi
Gazi Üniversitesi'nde Herkes İçin Spor Zirvesi'nin açılış programı gerçekleştirildi
Gazi Üniversitesi'nde Herkes İçin Spor Zirvesi'nin açılış programı gerçekleştirildi
Gazi Üniversitesi'nde Herkes İçin Spor Zirvesi'nin açılış programı gerçekleştirildi

Gazi Üniversitesi, Musa Yıldız, Üniversite, Gazi, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Gazi Üniversitesi'nde Herkes İçin Spor Zirvesi'nin açılış programı gerçekleştirildi - Son Dakika Spor


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