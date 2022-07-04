Gazi Üniversitesi'nde Srebrenitsa soykırımının 27. yıl dönümü dolayısıyla panel düzenlendi

Gazi Üniversitesi'nde Srebrenitsa soykırımının yıl dönümü dolayısıyla "27. Yılında Srebrenitsa Gerçeği: Medeniyetin İmtihanı" temalı panel düzenlendi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'nın (TİKA) desteğiyle, Balkan Göçmenleri İktisadi Araştırma ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı (BİSAV) ve Aliya İzzetbegoviç Vakfı iş birliği ile düzenlenen panelin açılışında TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un mesajı okundu.

TİKA Başkan Yardımcısı Dr. Mahmut Çevik, TİKA'nın Saraybosna'da resmi olarak faaliyetlerine 1995'te başladığını ancak öncesinde de gayrı resmi faaliyetler yürüttüğünü söyledi.

Bosna Hersek'te kalıcı barışın sağlanması için 27 yıllık sürede bine yakın projeyi hayata geçirdiklerini kaydeden Çevik, "Bu süreç içerisinde 350 adet eğitim projesini, 60 adet sağlık, 80 üretim ve ekonomi, 90'a yakın restorasyon projesiyle Bosna Hersek'te 1000'e yakın projeyi uyguladık." ifadelerini kullandı.

BİSAV Başkanı Dr. Yüksel Özkale, "Bosna'da yaşanan olaylar dünyanın gözü önünde gerçekleşti ama maalesef sadece Srebrenitsa'da gerçekleşen olaylar Lahey Adalet Divanında gündeme getirildi. Oysa ki 1992'den 1995'e kadar yapılan tüm olaylar bir katliamdı, soykırımdı ve kesinlikle insanlık suçuydu." ifadelerini kullandı.

Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız da, tüm insanlığın gözü önünde gerçekleşen Srebrenitsa soykırımına o dönemde başta Birleşmiş Milletler (BM) olmak üzere dünyanın önde gelen devletlerinin seyirci kalmasını tarihin affetmeyeceğini söyledi.

Bosna Hersek İnsan Hakları Bakan Yardımcısı'ndan Türkiye'ye teşekkür

Bosna Hersek İnsan Hakları ve Mülteciler Bakanlığı Bakan Yardımcısı Cevat Mahmudoviç de Gazi Üniversitesi Rektörü Yıldız'a, böyle bir toplantıya ev sahipliği yaptıkları için teşekkür etti.

Bosna Hersek'te yaptıkları için özellikle Türk halkına, hükümetine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve TİKA'ya teşekkür eden Mahmudoviç, "Srebrenitsa'da anma merkezi vardır. Eğer oraya üç sene önce gittiyseniz şimdi tanıyamazsınız orayı. TİKA orada büyük katkılar sağladı, anma merkezini yenilemek için çok uğraştı." ifadelerini kullandı.

Panelin açılışında ayrıca, AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı ve Bosna-Hersek'in Ankara Büyükelçisi Adis Alagiç de birer konuşma yaptı.