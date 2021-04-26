Gazi Üniversitesi'nden, Avrupa Şampiyonu öğrencisi Muhammed Furkan Özbek'e tebrik

Gazi Üniversitesi, Avrupa şampiyonu olan Antrenörlük Eğitimi Bölümü öğrencisi olan milli halterci Muhammed Furkan Özbek'i tebrik etti.

Üniversitenin resmi sitesinden yapılan açıklamada, "Üniversitemiz Spor Bilimleri Fakültesi, Antrenörlük Eğitimi Bölümü birinci sınıf öğrencisi ve milli sporcu Muhammed Furkan Özbek 67 kg'da, 145 kg koparma, 178 silkme (gençler Avrupa rekoru) ile silkmede ve toplamda büyükler Avrupa şampiyonu oldu. Avrupa Halter Şampiyonası'nda mücadele eden Muhammed Furkan Özbek, koparmada bronz, silkmede ve toplamda 2 altın madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı. Öğrencimizi başarısından dolayı kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz" ifadeleri kullanıldı. - ANKARA