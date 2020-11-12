Gazi Üniversitesi'nden çalışanlarına 'spor saati' uygulaması

"İş ortamında faydasını görüyoruz"

"Kış aylarında uygulama video üzerinden devam edecek"

"Diğer üniversitelerde de bu faaliyet yaygınlaşacak""Spor kulübümüzü destekleyerek aktif hale getireceğiz"

Ercan ATA-Nesrin AYDIN YALDIZ-Celal ATALAY/ANKARA, -

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (COVİD-19) tedbirleri kapsamında uzaktan eğitim ve esnek çalışma düzenine geçen Gazi Üniversitesi, başlattığı 'Spor Saati' uygulaması ile çalışanlarının motivasyonunu artırmayı hedefliyor. Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız, "Amacımız personelimiz arasında verimi artırmak. Verimi artırırken de hayatımızın merkezine almamız gereken sporla bunu yapmaya karar verdik" dedi. Uygulamanın detaylarını Demirören Haber Ajansı'na anlatan Prof. Dr. Musa Yıldız, her hafta Salı ve Perşembe günleri öğle aralarında 45 dakikalık egzersiz çalışması başlattıklarını belirtti. Yıldız, "Spor Bilimleri Fakültemizden bir bayan bir erkek hocamız nezaretinde katılan akademik ve idari personelimize burada 45 dakika süreyle kültür fizik hareketleri yaptırıyoruz. Arzu ediyoruz ki, Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi 'sağlam kafa sağlam vücutta bulunur.' Kafanın sağlam olabilmesi için vücudun sağlam olması lazım bunun da yolu spordan geçiyor. Biz de spora teşvik ediyoruz. Ben de üniversitenin üst yöneticisi olarak da bizzat kendim de katılarak bütün arkadaşlarımı teşvik ediyorum" diye konuştu. "İŞ ORTAMINDA FAYDASINI GÖRÜYORUZ"Çalışmaların hepsine katılmaya özen gösterdiğini ifade eden rektör Musa Yıldız, "O zaman da kendimiz telafi ediyoruz onu. Katılan arkadaşlar bulundukları iş ortamında da çok neşeli, huzurlu daha zinde şekilde oluyorlar. Sonuçta insanoğlu stres yaşıyor, stres birikimi oluyor bu birikimin de atılmasının en güzel yolunun spor olduğunu düşünüyoruz. Arkadaşlarımızla da iş ortamı içerisinde bunun faydasını görüyoruz" şeklinde konuştu. "KIŞ AYLARINDA UYGULAMA VİDEO ÜZERİNDEN DEVAM EDECEK"Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız, koronavirüs tedbirleri kapsamında kış mevsiminde kapalı alanda spor yapamayacaklarını belirterek, "Uzaktan eğitim süreci yaşadığımız için bu küresel salgın nedeniyle öğrencilerimiz şu anda yok. Biz yaptığımız duyurularımızla Ankara'daki öğrencilerimize de bundan sonra katılabilirsiniz çağrısında bulunacağız. Öğrencilerimiz gelip burada katılabilirler. Tabi şu anda yavaş yavaş kışa doğru giriyoruz. Havalar soğuyacak. Soğuduğu zaman belki açık alanda spor yapma imkanımız olmayacak ama biz pandemi süreci içerisinde koruma tedbirleri kapsamında kapalı salonlara almayı düşünmüyoruz. Ama bir video çalışmamız var. Bu video çalışmamızı web sayfamıza koyacağız. Yine Salı ve Perşembe günleri personelimiz iş ortamında, evden çalışan arkadaşlarımız evden, evde olan öğrencilerimiz evden yine aynı video ile birlikte açık havada spor yapıyormuş gibi sporlarını yapmış olacaklar" ifadelerini kullandı. "DİĞER ÜNİVERSİTELERDE DE BU FAALİYET YAYGINLAŞACAK"Diğer Üniversite rektörlerinden olumlu yorumlar aldıklarını vurgulayan Yıldız, "Başka üniversite rektörlerimizde görüşmelerimizde güzel bir faaliyet başlatmışsınız diyorlar. Biz bunun tesirinin zaman içerisinde ortaya çıkacağını pozitif etki yapacağını düşünüyoruz. Başka üniversitelerimizde de belki münferit çalışmalar vardır belki bizim haberimiz yok. Ama başka üniversitelerde de bu faaliyetin yaygınlaşacağını düşünüyoruz çünkü verimliliği artıran bir faaliyet bu" dedi."SPOR KULÜBÜMÜZÜ DESTEKLEYEREK AKTİF HALE GETİRECEĞİZ"Rektör Yıldız, Gazi Üniversitesi'nin Türkiye sporunda köklü bir geçmişi olduğunu belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizim spor kulübümüz var, spor kulübümüzü destekleyerek daha aktif hale getirmeyi düşünüyoruz. Ben de daha önce spor federasyonlarında görev yaptığım için federasyon başkanlarıyla iyi ilişkilerimiz var. Birçok federasyon başkanımız da çok enteresan Gazi Üniversitesi mezunu. Bu da şunu ortaya koyuyor, Gazi Üniversitesi'nin Türkiye sporunda da köklü bir geçmişi var. Özellikle Beden Eğitimi ve Spor öğretmenlerinin yetiştirilmesinde çok büyük bir ağırlığı var. Geçmişte beden eğitimi bölümü, Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu ve şu andaki Spor Bilimleri Fakültemiz toplumumuzda söz sahibi olan fakülte. Federasyon başkanlarımız da Gazi Üniversitesi mezunu olunca teveccüh ettiler gelip ne ihtiyacınız var dediler. İhtiyaçlarımızı tespit edip onlarla zaman içerisinde bazı projeler tasarlayıp inşallah güzel faaliyetler yapacağız."