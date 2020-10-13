Gazi Üniversitesi, OGM'nin ağaçlandırma çalışmalarına 190 fidan bağışıyla destek verdi - Son Dakika

Gazi Üniversitesi, Orman Genel Müdürlüğüne (OGM) Ankara'da dikilmek üzere 190 fidan bağışladı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, OGM'nin ağaçlandırma çalışmalarına fidan bağışıyla destek olan Gazi Üniversitesine "Fidan Dikim Sertifikası" verildi.

OGM tarafından verilen ve üniversiteye teşekkür edilen sertifikada, şu ifadeler yer aldı:

"Genel Müdürlüğümüzce yürütülen ağaçlandırma çalışmalarımızı desteklemek amacıyla yaptığınız katkılarla, Ankara'da, üniversiteniz adına, 190 adet fidan dikilmiştir.

Ülkemizin yeşil dokusunun genişletilmesi ve vatandaşlarımızın daha yeşil bir dünyada yaşamaları gayesiyle yürüttüğümüz ağaçlandırma çalışmalarına verdiğiniz destek için teşekkür ederiz."