Üye Girişi
Gazi Üniversitesi öğrencilerinden sokak hayvanlarına destek - Son Dakika

Gazi Üniversitesi öğrencilerinden sokak hayvanlarına destek

24.06.2021 11:47
Gazi Üniversitesi öğrencilerinden sokak hayvanlarına destek, System.String[]

Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Endüstriyel Tasarım Bölümü öğrencileri, ders kapsamında sokak hayvanları için tasarladıkları ürünleri Ankara Hayvan Kurtarma Derneği'ne bağışladılar.

Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Endüstriyel Tasarım Bölümü öğrencileri, ders kapsamında sokak hayvanları için tasarladıkları ürünleri Ankara Hayvan Kurtarma Derneği'ne bağışladılar.

Başkentte bulunan Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Endüstriyel Tasarım Bölümü ikinci sınıf öğrencileri Alperen Mamalı, İdil Özbek, Güllü Sinem Avcı, Edibe Zehra Kanıbol ve Elif Öztürk sokak hayvanları için kendi tasarlayıp ürettikleri ürünleri Zekiye Taş Köklü'nün kurucusu olduğu Ankara Hayvan Kurtarma Derneği'ne bağışladılar.

Gazi Üniversitesi öğrencileri, bölüm hocaları Prof. Dr. Hüseyin Güçlü Yavuzcan, Dr. Öğr. Üyesi Murat Önder, Dr. Cemil Yavuz ve Barış Gür öncülüğünde, "Yaşamak istediğin gibi yaşat" sloganıyla projelerini hem hayvanların farklı ihtiyaçlarını giderecek hem de barınaklarda çalışan insanların işlerini kolaylaştıracak ürünler tasarladılar. Ders kapsamında hazırlanan projeler daha sonra asıl amacı olan sokak hayvanlarına yardım için Ankara Hayvan Kurtarma Derneği'ne bağışlandı.

Sokak hayvanları için geliştirilen projede yer alan öğrenciler ürettikleri tasarımları ve özelliklerini anlattı.

Geliştirdiği projenin mevsimsel özellikleri olduğuna dikkat çeken Elif Öztürk, "Ürünümü köpeklerin yazın ve kışın gelişen farklı ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak tasarladım. Kulübenin ön kapağı açılarak yazın gölgelik alan miktarı arttırılır ve içerdeki hava sirkülasyonuna katkısı olur. Kışın ise kapak indirilerek içeri soğuk girmesi engellenir. Zemindeki eğim sayesinde yağmurlu havalarda kulübe içine su akışı da engellenmiş olur" ifadelerini kaydetti.

Sokak hayvanları için barınmanın önemli olduğu gibi beslenmenin de önemli olduğunun altını çizen Gazi Üniversitesi öğrencisi İdil Özbek, "Kulübem sokak hayvanlarının genel boyutları göz önüne alınarak büyük ırk köpeklerin de rahatlıkla barınabileceği ebatlardadır. Ayrıca, hayvanseverlerin mamaları kolaylıkla bırakabilmeleri ve bu mamaların uzun süreli depolanabilmesi için yan tarafındaki mama ünitesi 4-5 kg mama alma kapasitesine sahip olarak tasarlanmış olup, üniteye su kabı da eklenmiştir. Bu kulübeyi tasarlamamdaki amaç ise sokak köpeklerine sıcak bir yuva sunmanın yanı sıra beslenme ihtiyaçlarının da korunaklı ve uzun süreli bir şekilde karşılanmasıdır" ifadelerine yer verdi.

Edibe Zehra Kanıbol tasarladığı mama ünitesi hakkında şunları kaydetti: "Ürünümü farklı boylarda köpeklerin rahatça kullanabilmesi için hayvanların anatomik yapısını inceleyerek tasarladım. Mama kaplarının farklı boylarda olmaları sayesinde köpekler mamalarını rahatça yiyebilir, yutmakta herhangi bir sıkıntı çekmezler. Mama kaplarını da üniteye farklı bağlantı elemanları kullanarak sabitledim ki hem kaplar yerinden kolayca çıkmasın hem de köpekleri besleyen kişi suyu ve mamayı kabı arkaya devirerek rahatça yenileyebilsin. Bunun dışında mamaları güneşten ve yağmurdan korumak için ünitenin üstüne tasarladığım çatıyı ekledim."

Projesinin mama odaklı olduğunu söyleyen Alperen Mamalı, "Ben barınaktaki hayvanlara her türlü hava koşulunda çeşitli mamaları taşıyıp dağıtabileceğimiz bir mama dağıtım arabası tasarlamak istedim. Normalde kuru mamalar el arabası ile taşındığından dolayı yağmurlu havalarda mamaların şiştiğini ve yenilemeyecek hale geldiğini ve aynı zamanda çeşitli mamaları taşıyamadığımızı tespit ettim ve buna uygun olarak bölmeleri olan üstü kapalı bir araba tasarladım. Arabanın alt bölümüne ekstra mama torbasını da koyabileceğimiz bir depo yaparak taşıyabileceğimiz mama miktarını arttırmak istedim" açıklamasında bulundu.

Sokak hayvanlarının özgürlük alanlarını baz aldığı projesini anlatan Güllü Sinem, "Projeme başlarken göz önünde bulundurduğum şey kolay kurulabilir ve temizlenebilir olmasaydı. Bu yüzden de yapmış olduğum 10 adet kulübe ile köpeklerin açık alanda dolaşmaya çıktığı saatlerde güneşten, yağmurdan ve rüzgardan korunabilecekleri, yaza ve kışa uygun, birleştirme elemanları olmadan birbirine geçirilerek, kolay kurulup çıkarılabilen bir kulübe tasarladım" değerlendirmesinde bulundu.

Daha öncede sokak hayvanları için çeşitli projeler düzenleyen Gazi Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölümü, her sene projelerinden birinde sokak hayvanları üzerine çalışıyor. Öğrenciler de yaptıkları projelerle hem yenilikçi tasarımlara imza atıyor hem de hayvanların ihtiyaç duydukları ürünleri onlara kazandırıyor. Projenin asıl amacı ise öğrencilere sadece ürün tasarlamak değil hayatları boyunca onlardan sevgi bekleyen hayvanları her zaman korumalarını ve merhamet ile yaklaşmalarını sağlamak. - ANKARA

Gazi Üniversitesi öğrencilerinden sokak hayvanlarına destek
Gazi Üniversitesi öğrencilerinden sokak hayvanlarına destek
Gazi Üniversitesi öğrencilerinden sokak hayvanlarına destek
Gazi Üniversitesi öğrencilerinden sokak hayvanlarına destek
Gazi Üniversitesi öğrencilerinden sokak hayvanlarına destek

Gazi Üniversitesi, Sokak Hayvanları, Otomobil, Ankara, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Gazi Üniversitesi öğrencilerinden sokak hayvanlarına destek - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Geçirdiği hastalık yüzünden iki kolunu ve ayaklarını yitiren Beyza, çift kol nakli için Almanya'dan Türkiye'ye geldi 12:30 Geçirdiği hastalık yüzünden iki kolunu ve ayaklarını yitiren Beyza, çift kol nakli için Almanya'dan Türkiye'ye geldi Aziz Yıldırım: Basketbolu bize verirsen Obradovic'i getireceğim, bizde para çok 12:28 Aziz Yıldırım: Basketbolu bize verirsen Obradovic'i getireceğim, bizde para çok Türkiye Emekliler Derneği, iki ayrı ölüm aylığı bağlanabilmesi için yasal düzenleme talep etti 12:11 Türkiye Emekliler Derneği, iki ayrı ölüm aylığı bağlanabilmesi için yasal düzenleme talep etti
Serdar Dursun transferiyle alay eden Aziz Yıldırım, Ali Koç'a futbolcu önerdi 12:00 Serdar Dursun transferiyle alay eden Aziz Yıldırım, Ali Koç'a futbolcu önerdi Kuruluş Osman dizisinde o sahne tepki çekti! Bizans komutanına Atatürk'ün meşhur sözünü söylettiler 11:48 Kuruluş Osman dizisinde o sahne tepki çekti! Bizans komutanına Atatürk'ün meşhur sözünü söylettiler Elon Musk'tan etkilenip Dogecoin'e yatırım yapmıştı! Milyonerliği kısa sürdü, şimdi çöküşü yaşıyor 11:23 Elon Musk'tan etkilenip Dogecoin'e yatırım yapmıştı! Milyonerliği kısa sürdü, şimdi çöküşü yaşıyor
30 Haziran, 11:01 30 Haziran, "Koruyucu Aile Günü" olarak kutlanacak! Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, Resmi Gazete'de yayımlandı Kanada'nın yatılı okullarında gömülen çocuk bedenleri, gün yüzüne çıkmayı sürdürüyor! Yüzlercesi daha ortaya çıktı 10:43 Kanada'nın yatılı okullarında gömülen çocuk bedenleri, gün yüzüne çıkmayı sürdürüyor! Yüzlercesi daha ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
12:28 Efsane sahneyi canlandıran ikili, denizin ortasında dakikalarca öpüştü
12:27 Aziz Yıldırım: Basketbolu bize verirsen Obradovic'i getireceğim, bizde para çok
12:12 Çocukları istismar ettiği iddia edilen imam için adli kontrol kararı çıktı! Aileler isyan etti
12:03 Dev piton hayvan bakıcısının yüzünü ısırdı! Videoyu izleyen herkes hayrete düştü
12:00 Serdar Dursun transferiyle alay eden Aziz Yıldırım, Ali Koç'a futbolcu önerdi
11:57 Aziz Yıldırım basın toplantısında çok sinirlendi: Bana kimse bir şey gösteremez, her gecenin bir sabahı olmaz
11:47 Kuruluş Osman dizisinde o sahne tepki çekti! Bizans komutanına Atatürk'ün meşhur sözünü söylettiler
11:36 Miami'de 11 katlı bina çöktü! Enkaz altında yaralılar var
11:29 Son Dakika: Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, cumartesi günü yapılacak seçimde başkanlığa aday olmayacağını açıkladı
11:22 Elon Musk'tan etkilenip Dogecoin'e yatırım yapmıştı! Milyonerliği kısa sürdü, şimdi çöküşü yaşıyor
Aziz Yıldırım: Artık maçlara geliyorum, hem de protokolden izleyeceğim Aziz Yıldırım: Artık maçlara geliyorum, hem de protokolden izleyeceğim         
12:44
Efsane sahneyi canlandıran ikili, denizin ortasında dakikalarca öpüştü Efsane sahneyi canlandıran ikili, denizin ortasında dakikalarca öpüştü         
12:29
Çocukları istismar ettiği iddia edilen imam için adli kontrol kararı çıktı! Aileler isyan etti Çocukları istismar ettiği iddia edilen imam için adli kontrol kararı çıktı! Aileler isyan etti         
12:12
Dev piton hayvan bakıcısının yüzünü ısırdı! Videoyu izleyen herkes hayrete düştü Dev piton hayvan bakıcısının yüzünü ısırdı! Videoyu izleyen herkes hayrete düştü         
12:04
Aziz Yıldırım basın toplantısında çok sinirlendi: Bana kimse bir şey gösteremez, her gecenin bir sabahı olmaz Aziz Yıldırım basın toplantısında çok sinirlendi: Bana kimse bir şey gösteremez, her gecenin bir sabahı olmaz         
11:57
Son Dakika: Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, cumartesi günü yapılacak seçimde başkanlığa aday olmayacağını açıkladı Son Dakika: Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, cumartesi günü yapılacak seçimde başkanlığa aday olmayacağını açıkladı         
11:30
Çocukların duyduğu ses, toprak altındaki köpekleri ölümden kurtardı Çocukların duyduğu ses, toprak altındaki köpekleri ölümden kurtardı         
11:04
Mezar yeri alanlara tepki gösteren Tuğba Ekinci, hemen sonrasında bikinili pozunu paylaştı Mezar yeri alanlara tepki gösteren Tuğba Ekinci, hemen sonrasında bikinili pozunu paylaştı         
10:56
Fahri trafik müfettişi, müdürü olduğu iş yerinin önüne oturup gelene gidene ceza yazınca kent birbirine girdi Fahri trafik müfettişi, müdürü olduğu iş yerinin önüne oturup gelene gidene ceza yazınca kent birbirine girdi         
10:31
Baba ve kız çocuğunun arasındaki evliliği meşru gösteren Baba ve kız çocuğunun arasındaki evliliği meşru gösteren "Onlar Ermiş Muradına'' isimli çocuk kitabı muzır yayın ilan etti         
10:15
Audi, 2033 yılına kadar dizel ve benzinli otomobil üretimini durdurmaya hazırlanıyor Audi, 2033 yılına kadar dizel ve benzinli otomobil üretimini durdurmaya hazırlanıyor         
09:59
Son dönemde sıkça görülen kalp iltihaplanması ile aşının bağlantısı ortaya çıktı Son dönemde sıkça görülen kalp iltihaplanması ile aşının bağlantısı ortaya çıktı         
09:18
Teknoloji dünyasının milyarderi John McAfee'nin cansız bedeni cezaevi hücresinde bulundu Teknoloji dünyasının milyarderi John McAfee'nin cansız bedeni cezaevi hücresinde bulundu         
09:13
Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik'in dergi için verdiği pozlar olay oldu Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik'in dergi için verdiği pozlar olay oldu         
22:39
Uçakta taciz rezaleti! Sapığın eli, yol boyunca genç kızın vücudunda gezdi Uçakta taciz rezaleti! Sapığın eli, yol boyunca genç kızın vücudunda gezdi         
21:35
Az kalsın turşu diye yiyeceklerdi! Ünlü fast-food zincirinden alınan hamburgerin içinden sümüklü böcek çıktı Az kalsın turşu diye yiyeceklerdi! Ünlü fast-food zincirinden alınan hamburgerin içinden sümüklü böcek çıktı         
21:03
Kamunun üç katılım bankası birleşme hazırlığı yapıyor Kamunun üç katılım bankası birleşme hazırlığı yapıyor         
16:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2021 13:00:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Gazi Üniversitesi öğrencilerinden sokak hayvanlarına destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement