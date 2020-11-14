Gazi Üniversitesi Rektörü Musa Yıldız'dan Kızılcahamam Ziyareti - Son Dakika

Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız, Kızılcahamam'da ziyaretlerde bulundu.
Rektörü Prof. Dr. Yıldız, beraberinde Kızılcahamam Kaymakamı Can Aksoy, AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız ve Gazi Üniversitesi Vakfı Başkanı Muhittin Güney ile Kızılcahamam Belediyesine geldi.
Konuklar, Belediye Başkanı Süleyman Acar, AK Parti Kızılcahamam İlçe Başkanı Ahmet Barun ve MHP Kızılcahamam İlçe Başkanı Muzaffer Gökmen tarafından karşılandı.
Acar, belediye çalışmaları hakkında Rektör Yıldız'a bilgi vererek ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.
Belediye ziyaretinin ardından heyet, Gazi Üniversitesinin Kızılcahamam'da bulunan arsasında incelemelerde bulundu.
Rektör Yıldız, misafirperverliğinden dolayı Kızılcahamam Kaymakamı Can Aksoy ve Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar'a teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.
- Kaynak: AA
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