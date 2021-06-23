Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yıldız: "Memleketimizin yer üstü zenginlikleri kadar yer altı varlığı da önemlidir"

ANKARA (İHA) – Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız, "Yıllardır ülkemiz verimli toprakları ve tarım faaliyetleriyle hep ön plandadır. Memleketimizin yer üstü zenginlikleri kadar yer altı varlığı da önemlidir" dedi.

Gazi Üniversitesi'nde düzenlenen Yeni Akit Gazetesi Enerji ve Madencilik Şurası'nda konuşan Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız, enerjiye ihtiyacın her geçen gün arttığını belirterek, "Enerjiye olan talebin artması mevcut enerji kaynaklarının geliştirilmesi ya da yeni enerji kaynaklarının üzerinde çalışılmasına neden olmaktadır. Türkiye coğrafi konum itibarıyla enerjiyi üreten ve tüketen ülkeler arasında geçiş bölgesidir. Bu konumumuzdan faydalanarak enerji sektöründe bölgesel düzeyde önemli bir aktör olmak için tüm kurumlarımız gece gündüz çalışmalar yürütmektedir. Ülkemizin 11'inci kalkınma plan ve politikalarında enerji altyapısının güçlendirilmesiyle sanayimizin uygun maliyetle enerji kaynaklarına erişim imkanlarının artırılması hedeflenmektedir" dedi.

Enerji alanındaki yatırımların Türkiye'nin uluslararası ticarette rekabet gücünü artıracağını belirten Prof. Dr. Yıldız, "Yıllardır ülkemiz verimli toprakları ve tarım faaliyetleriyle hep ön plandadır. Memleketimizin yer üstü zenginlikleri kadar yer altı varlığı da önemlidir. Ülkemizin en önemli kaynakları arasında yer alan madenlerimizin planlı bir şekilde araştırılması ve bu yer altı zenginliklerimizin kullanılması ekonomik gelişim açısından değerlidir" diye konuştu.

Şuraya Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Yeni Akit Gazetesi Ankara Temsilcisi Hacı Yakışıklı da katıldı. - ANKARA