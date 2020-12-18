Gazi Üniversitesi Rektörü Yıldız, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika

Gazi Üniversitesi Rektörü Yıldız, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

18.12.2020 12:11
Gazi Üniversitesi Rektörü Yıldız, AA'nın

Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Yıldız, makamında AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Yaşam kategorisinde, Mehmet Kumcağız'ın, Tokat'ta mezarlıkta bulunup okula getirilen ve forma giydirilip adeta okulun bir öğrencisi olan Fındık isimli köpeğin yer aldığı "Sınıfın yeni öğrencisi Fındık" isimli fotoğrafına oy veren Yıldız, "Fındık adeta bir öğrenci gibi sınıfta eğitim görüyor. Eğitimci olmam nedeniyle bu bana çok anlamlı geldi. 'Herkes eğitilebilir, her canlı eğitilebilir' düşüncesini veriyor burada. Ama daha sonra Fındık'ın öldüğünü duydum, buna da üzüldüm." dedi.

Rektör Yıldız, spor kategorisinde, Erçin Ertürk'ün "Evde antrenman" adlı fotoğrafını seçti. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında sahalardan uzak kalan Osmanlıspor futbolcusu Beyhan Şimşek'in günlük antrenmanını evde yaptığı sırada çekilen fotoğrafın çok hoşuna gittiğini dile getiren Musa Yıldız, Gazi Üniversitesi olarak küresel salgın döneminde personelle salı ve perşembe günleri spor yaptıklarını anlattı.

Havaların çok soğuması halinde etkinliklerin eve taşınacağını, sporu video yoluyla evde yapacaklarını kaydeden Rektör Yıldız, "Kovid-19'un en önemli ilacının spor olduğunu düşünüyorum. Evde, iş yerinde fırsat buldukça spor yapmanın iyi olacağını düşünüyorum." diye konuştu.

Prof. Dr. Musa Yıldız'ın haber kategorisindeki tercihi ise Arif Hüdaverdi Yaman'ın, "İşitme engelli hastayla iletişim" isimli fotoğrafı oldu. İstanbul'da yoğun bakım ünitesinde görevli hemşirelerin, Kovid-19 tanısı alan işitme engelli bir hastayla kağıda yazdıkları notlarla iletişim kurdukları anı yakalayan fotoğrafın, küresel salgın döneminde çok ilgisini çektiğini söyleyen Rektör Yıldız, "Bu bana çok anlamlı geldi." dedi. Yıldız, süreçte özveriyle çalışan tüm sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Gazi Üniversitesi, Anadolu Ajansı, Musa Yıldız, Fındık, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gazi Üniversitesi Rektörü Yıldız, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Adem Büyük'ten futbol yorumcularına sert tepki: İzleme ağabey o zaman Ünlü şarkıcı Robbie Willams balık diyeti nedeniyle ölümden döndü Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yenici, Adana şivesiyle izleyicileri ekrana kilitledi Birlikte alkol aldıkları adamı kıskançlık nedeniyle bıçaklayarak öldürdü Tarihe büyük saygısızlık! 2 bin yıllık Herkül'ü delik deşik ettiler, asasını çaldılar Ukrayna Savunma Bakanı Taran: Ordumuzu modern silahlarla donatmak için Türk İHA'lara ihtiyacımız var Erzurum'un Olur ilçesinde altın rezervi keşfedildi Milli Savunma Bakanı Akar: S-400'leri kullanmak için aldık, vazgeçmemiz söz konusu değil
Korona yokmuşçasına eğlenip bir de 'Canınız çeksin' notuyla paylaşım yaptılar Korona yokmuşçasına eğlenip bir de 'Canınız çeksin' notuyla paylaşım yaptılar         
11:43
Dünyayı tedirgin eden gelişme: ABD'nin Ulusal Nükleer Güvenlik Yönetimi'ne hacker saldırısı Dünyayı tedirgin eden gelişme: ABD'nin Ulusal Nükleer Güvenlik Yönetimi'ne hacker saldırısı         
11:37
Elektrik akımına kapılan işçi feci şekilde can verdi! Yakınları gözyaşlarına boğuldu Elektrik akımına kapılan işçi feci şekilde can verdi! Yakınları gözyaşlarına boğuldu         
11:29
"Üniversiteler fuhuş yuvası" diyen profesöre, Ece Üner'den zehir zemberek sözler: Bu durumda sen ne oluyorsun?         
11:04
Araç almayı düşünenler dikkat! Taşıt kredilerinde vade sınırları azaltıldı Araç almayı düşünenler dikkat! Taşıt kredilerinde vade sınırları azaltıldı         
10:41
Son Dakika: Altın, elektronik eşya ve mobilya alımlarında kredi kartı taksit sınırı azaltıldı Son Dakika: Altın, elektronik eşya ve mobilya alımlarında kredi kartı taksit sınırı azaltıldı         
10:07
Temizlik işçisi yolda bulduğu 270 bin dolarlık çeki polise teslim etti Temizlik işçisi yolda bulduğu 270 bin dolarlık çeki polise teslim etti         
09:54
Bilim Kurulu Üyesi Tezer: Koronavirüs geçiren kişilerin aşı yaptırmasına gerek olmayabilir Bilim Kurulu Üyesi Tezer: Koronavirüs geçiren kişilerin aşı yaptırmasına gerek olmayabilir         
09:29
Devletin verdiği hibeyle atölye açan eski hükümlü şimdi 11 ülkeye ihracat yapıyor Devletin verdiği hibeyle atölye açan eski hükümlü şimdi 11 ülkeye ihracat yapıyor         
09:11
Kandilli Kandilli "felaket" deyip günlük 2 saatlik su kesintisi önerdi: İstanbul için kuraklık artık depremden daha büyük tehlike         
08:45
Eskişehir'de çıkarılan ve 'beyaz altın' olarak bilinen lüle taşı bir çok ülkeye ihraç ediliyor Eskişehir'de çıkarılan ve 'beyaz altın' olarak bilinen lüle taşı bir çok ülkeye ihraç ediliyor         
08:33
Zümrüdüanka dizisi 26. bölümüyle ekran macerasını sonlandırıyor Zümrüdüanka dizisi 26. bölümüyle ekran macerasını sonlandırıyor         
01:13
Kaan Yıldırım'dan ayrılık sonrası ilk paylaşım geldi Kaan Yıldırım'dan ayrılık sonrası ilk paylaşım geldi         
00:00
Kepçenin kazı sırasında kırdığı küpten 300'den fazla sikke çıktı Kepçenin kazı sırasında kırdığı küpten 300'den fazla sikke çıktı         
19:48
Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu yeni pozlarıyla gündem oldu Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu yeni pozlarıyla gündem oldu         
19:02
Bakan Koca'dan görevden alınan Başhekimle ilgili ilk açıklama: Hemşirelere verilen ceza kabul edilemez Bakan Koca'dan görevden alınan Başhekimle ilgili ilk açıklama: Hemşirelere verilen ceza kabul edilemez         
16:57
Bu kadarına da pes! Eşini öldüresiye dövdü, Bu kadarına da pes! Eşini öldüresiye dövdü, "Kendi kendine yapmıştır" dedi         
16:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2020 12:19:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Gazi Üniversitesi Rektörü Yıldız, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei