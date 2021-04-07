'Burun spreyi aşısı iyi bir aşamada' - Son Dakika

'Burun spreyi aşısı iyi bir aşamada'

07.04.2021 11:58
'Burun spreyi aşısı iyi bir aşamada', System.String[]

'Burun spreyi aşısı iyi bir aşamada'GAZİ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız, Gazi Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi ve ODTÜ olmak üzere 4 üniversitenin içinde olduğu burundan sprey olarak uygulanacak Covid-19 aşısında iyi bir aşamaya gelindiğini söyledi.

'Burun spreyi aşısı iyi bir aşamada'

GAZİ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız, Gazi Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi ve ODTÜ olmak üzere 4 üniversitenin içinde olduğu burundan sprey olarak uygulanacak Covid-19 aşısında iyi bir aşamaya gelindiğini söyledi.

Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yıldız, Rektörlükte düzenlediği basın toplantısında üniversitenin kuruluşunun 95'inci yılı kapsamında gerçekleşecek etkinliklerle ilgili bilgi verdi. Yıldız, '95'inci yılda, 95 etkinlik, 95 eser' mottosuyla faaliyetlerini başlattıklarını belirterek, "İlk 3 ayda seminerler, sempozyumlar, paneller, anma programları gibi 106 faaliyet gerçekleştirdik. Biz koyduğumuz hedefi 3 ayda tamamlamış olduk. 95 eseri de e-eser olarak bütün fakültedeki, yüksekokullarımızdaki hocalarımızdan 95'inci yıla ithafen eserlerinden birkaç tanesini bu faaliyetlere karşılıksız olarak hediye etmeleri talebinde bulunduk. Onlar da kabul ettiklerini bildirdikleri takdirde biz bu eserleri kitap formatına getirip web sayfamızda erişime koyacağız" dedi.

'BİLİM KURULU KARARINA GÖRE BELİRLEYECEĞİZ'Covid-19 sürecindeki eğitim öğretim faaliyetlerine ilişkin de bilgi veren Yıldız, tıp fakültesinin 4, 5 ve 6'ncı sınıf, diş hekimliği fakültesinin 4 ve 5'inci sınıf ve hemşirelik bölümü öğrencilerinin aşılanarak yüz yüze eğitimlerine devam ettiklerini söyledi. Yıldız, "Onun dışındaki bütün bölümlerimizin hepsi uzaktan eğitim olarak devam ediyorlar. Önümüzdeki dönemle ilgili öngörümüz şu anda yok. O zamana yaklaştığımızda bilim kurulumuzun vereceği karara göre bizde üniversite senatosu olarak hibrit yöntemini mi, uzaktan eğitim yöntemini mi belirleyeceğiz, onu açıklayacağız" dedi.'BURUN SPREYİ AŞISI İYİ BİR AŞAMADA'

Prof. Dr. Yıldız, ODTÜ, Hacettepe, Ankara ve Gazi Üniversitelerinden bilim insanlarının içinde yer aldığı burundan sprey olarak uygulanacak 'intranazal' Covid-19 aşısına ilişkin ise "4 üniversite olarak böyle bir faaliyet içerisindeyiz. İyi bir aşamaya geldiği bilgisi elimizde var. Ümit ediyoruz ki üniversitemizin de içinde olduğu Covid-19'u engelleyecek bu burun spreyi çalışması tamamlanır. Üniversitemizin için de önemli bir faaliyet olmuş olur" dedi.

'Burun spreyi aşısı iyi bir aşamada'
'Burun spreyi aşısı iyi bir aşamada'
'Burun spreyi aşısı iyi bir aşamada'

Gazi Üniversitesi, Koronavirüs, Ankara, Gazi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Burun spreyi aşısı iyi bir aşamada' - Son Dakika


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