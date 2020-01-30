Gazi Üniversitesi Senatosu, Trump'ın sözde Orta Doğu barış planını kınadı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gazi Üniversitesi Senatosu, Trump'ın sözde Orta Doğu barış planını kınadı - Son Dakika

Gazi Üniversitesi Senatosu, Trump'ın sözde Orta Doğu barış planını kınadı

6 saat önce

Gazi Üniversitesi Senatosu, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı sözde Orta Doğu barış planını kınadı.

Gazi Üniversitesi Senatosu, Trump'ın sözde Orta Doğu barış planını kınadı, System.String[]

Gazi Üniversitesi Senatosu, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı sözde Orta Doğu barış planını kınadı.

Üniversiteden yapılan açıklamada, 1947'den bu yana işgal ve ihlallerle adeta yok edilen Filistin'den temsilcinin olmadığı bir toplantıyla alınan kararların, kalıcı barış için gerçekçi bir yol çizme olasılığının bulunmadığı belirtildi.

Sözde planın kınandığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Böylesi oldubittiler, dünyaya 'Bütün bir kainat muşamba dekor, bütün bir insanlık yalana teslim' dedirten, akademi dünyası başta olmak üzere herkesin karşı çıkması gereken Filistin'i işgalin son adımıdır, büyük bir zulümdür. Filistin halkının onaylamadığı ve reddettiği hiçbir planı, programı Gazi Üniversitesi Senatosu olarak tanımadığımızı, Filistinlilere yapılan bunca haksızlığa ve zulme 'Kalıcı Barış Planı' adıyla nihai bir şekil vermek isteyenlerin son planını şiddetle kınadığımızı kamuoyuna saygıyla ilan ediyoruz."

Gazi Üniversitesi, Donald Trump, Orta Doğu, Filistin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 11:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ruhani'den Trump'ın sözde Orta Doğu planına tepki: Yüzyılın en alçak planı
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, ABD'nin Ortadoğu planına BMGK'da karşı çıkacak Trump: Onu dinleseydim, şu an 6'ncı dünya savaşındaydık Son dakika: Manisa'da 4 büyüklüğünde deprem oldu

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2020 17:43:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Gazi Üniversitesi Senatosu, Trump'ın sözde Orta Doğu barış planını kınadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]