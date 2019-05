Gazi Üniversitesi ve Yakın Doğu Üniversitesi'nden anlamlı sergi

Gazi Üniversitesi ve Yakın Doğu Üniversitesi'nden anlamlı sergiGizem KARADAĞ/ANKARA, (DHA) - Gazi Üniversitesi ve Yakın Doğu Üniversitesi'nin iş birliğinde Türkiye'de eğitimlerini sürdürürken veya mezun olduktan sonra Kıbrıs Türkünün varoluş mücadelesinde şehit düşen Kıbrıslı Türklerin anısına düzenlenecek 'Gazi'nin Kıbrıslı Kahramanlarına Armağan: Kıbrıs Türklerinin Varlık Mücadelesi Karma Sergisi öncesinde bilgilendirme toplantısı yapıldı.Gazi Üniversitesi proje kapsamında, Yakın Doğu Üniversitesi'nde açılacak sergide 'Kıbrıs Türkleri Varlık Mücadelesinin Sanattaki İzleri' konulu proje ile de katkı sağlayacak. Ankara'da üniversitenin rektörlük binasında gerçekleştirilen toplantıda, her iki üniversitenin dekanları, rektör yardımcıları ve öğretim üyeleri yer aldı.Projeyle, Kıbrıs Türklerinin varlık mücadelelerini anlatmak, çekilen acıların bir daha tekrarlanmaması, elde edilen eserlerin dünya kamuoyu ile paylaşılması ve gelecek nesillere ışık olması hedefleniyor.Yakın Doğu Üniversitesi Kıbrıs Türk Milli Tarih Müzesi'ne armağan edilecek olan eserler Milli Mücadele ve Şehitler Haftası nedeniyle 21-25 Aralık tarihlerinde Lefkoşa'da KKTC Ankara Büyükelçiliği ve Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği himayelerinde Yakın Doğu sergilenecek.'SANAT ESERLERİ, HAKKA YÜRÜYENLERİN ANITI NİTELĞİNİ TAŞIYACAKTIR'Toplantıda konuşan Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Uslan, evrensel bilginin takipçisi oldukları gibi milli değerlerinde her zaman sorumluluğunu yüklenmiş, bu sorumluluk bilinci içinde hareket eden bir üniversite olduklarını söyledi.Türkiye'nin her zaman Kıbrıs Türkünün haklı mücadelesini desteklediğini ifade eden Prof. Dr. Uslan, 'Gazi Üniversitesi mezunları arasında çok sayıda Kıbrıs Türkü bulunmaktadır. Bu mezunlarımdan bazıları bu milli davada vatanı uğruna Kıbrıs'ta şehit olmuştur. Bu şehitlerimizin aziz hatırası merkez yerleşkemizde Gazi'nin Şehitleri Anıtında 1963'ten 15 Temmuz ve Afrin'e kadar Gazi'nin gururu olan 40 şehidimizle birlikte ölümsüzleştirilmiştir. Varoluş mücadelesinde nice badireler atlatan ve birçok zorluğa göğüs geren Kıbrıs Türkünün sabrı ve dirayeti bizler için her zaman gurur kaynağı olmuştur. Kıbrıs Türk halkı dünyada onurlu bir halk olarak var olabilmek adına huzuru, güvenliği ve esenliği için mücadeleye devam etmektedir. Bu mücadeleyi anlatabilmek ve kamuoyuna duyurmak için Gazi Eğitim Fakültesi Resim İş Anabilim Dalı'nın hazırlayacağı sanat eserleri o dönemde bu gururlu mücadele için hakka yürüyenlerin anıtı niteliği taşıyacaktır' dedi.'MÜZELER KAMPÜSÜ İNŞA ETMEYİ PLANLIYORUZ'Dünya Sağlık Örgütü'nün yapmış olduğu çalışmada 148 ülkedeki 19-24 yaş arası gençler için en güvenli ülkenin Kıbrıs olduğunun ortaya konduğunu kaydeden Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ da, şunları söyledi:'Bu yıl açıklanan mutluluk endeksi raporlarında da en mutlu ülkeler içerisindedir. KKTC; mutlu, özgür ve güvenli Akdeniz'de bir limandır. Yakın Doğu Üniversitesi de bu coğrafyada bilim, eğitim, sanat ve sağlık dendiğinde 40 yıldır akla gelen üniversitedir. Bugün sanatın birleştirici gücü adına bir aradayız. Yaklaşık 8 ay önce başlatmış olduğumuz önemli bir projenin parçası olarak da bugünü görüyoruz. Orta Asya'dan Akdeniz'e uzanan bir sanat köprüsü inşa ediyoruz. Türki Cumhuriyetler ve Akraba Toplulukları'nın tümünü Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde yaklaşık 7 ay itibariyle 45 çalıştay ve 45 sergi bugün itibariyle açmışlardır. Kampüste 8 binin üzerinde eser oluşturulmuştur. 15 Kasım 2020 yılında Kıbrıs Modern Sanat Müzesi'nin açılışını hep birlikte yapacağız. Bu vesileyle herkesi müzenin açılışı için davet ediyoruz. Hedefimiz 20 binin üzerinde esere ulaşmak. Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde 7'nci müze olacak ve müzeler kampüsü inşa etmeyi planlıyoruz. Sanatın birleştirici, iyileştirici gücü her zaman yanımızda olsun.''PROJE ÜLKEMİZ İÇİN BÜYÜK BİR ANLAM İFADE EDİYOR'Kıbrıs Türklerinin varlık mücadelesinin sanattaki izleri başlıklı serginin tanıtım toplantısına katılmaktan memnuniyet duyduğunu ifade eden KKTC Ankara Büyükelçisi Kemal Köprülü ise, 'Gazi Üniversitesi ve Yakın Doğu Üniversitesi'nin iş birliği içerisinde hayata geçirecekleri bu proje ülkemiz için büyük bir anlam ifade etmektedir. Mezunları arasında Hüseyin Rusov, Turgut Sıtkı, Hüseyin Salih Bora, Mehmet Mustafa, Kemal Özalper gibi çok sayıda Kıbrıs Türk şehidi bulunan Gazi Üniversitesi hocalarımızın girişimiyle Kıbrıs Türklerinin varoluş mücadelesinin değerli sanatçılarımız tarafından sanat eserlerine konu olması hem yaşanan o günlerin unutulmamasını sağlayacak hem de mücadelemizin genç kuşakların belleklerinde daha kalıcı olmasına katkıda bulunacaktır. Projenin hayata geçirilmesi ayrıca bizlerin o karanlık günlerden kurtulup bugünlere gelmemiz uğrunda mücadele veren tüm kahramanlara duyduğumuz saygı ve minnetin bir ifadesini de teşkil edecektir' diye konuştu.(Tür: Ankara)