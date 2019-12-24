Gazi Üniversitesinde Mehmet Akif Ersoy anıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gazi Üniversitesinde Mehmet Akif Ersoy anıldı - Son Dakika

Gazi Üniversitesinde Mehmet Akif Ersoy anıldı

6 saat önce

Gazi Üniversitesi, İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy'u 'Hakkın Sesi' adlı tiyatro gösterisiyle andı.

Gazi Üniversitesinde Mehmet Akif Ersoy anıldı, System.String[]

Gazi Üniversitesi, İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy'u 'Hakkın Sesi' adlı tiyatro gösterisiyle andı.


Gazi Üniversitesi Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'u anmak için Mimar Kemaleddin Konferans Salonu'nda bir tiyatro gösterisi düzenledi. Tiyatroda 'İstiklal Marşı nasıl yazıldı?', 'Koca karı ile Ömer', 'Mehmet Akif'in cenazesi' adlı oyunlar seyirciyle buluştu. Tiyatro gösterisine Gazi Üniversitesi Rektörü İbrahim Uslan ve öğrenciler katılırken, oyun izleyiciler tarafından büyük beğeni topladı. Gösteri sonrasında Rektör Uslan tarafından oyunculara çiçek verildi, teşekkür konuşması yapıldı. - ANKARA

Gazi Üniversitesi, Mehmet Akif Ersoy, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 04:56 Kaynak: İHA
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