Gazi Üniversitesinden "gezici kütüphane" açıklaması Açıklaması

Gazi Üniversitesi Rektörlüğü, "gezici kütüphane" olarak kullanılan aracın, "trafiğe çıkması uygun değildir" raporu üzerine hurdaya ayrıldığını, bu araç yerine yeni bir aracın en kısa sürede tahsis edileceğini bildirdi.

Rektörlükten, bazı medya organlarında yer alan, "Gazi Üniversitesindeki gezici kütüphane, iş makinasıyla parçalandı" başlıklı haberle ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada, ekonomik ömrünü tamamlamış ve motorlu taşıt vasfını kaybetmiş araçlar için, çevre ve insan sağlığının korunması, araçlardan kaynaklanan atıkların oluşumunun engellenmesi ve geri dönüşüme kazandırılması amacıyla yıl başında gerekli izinlerin alındığı belirtildi. Bu kapsamda, iki otobüs ve iki minibüs için ilgili mevzuata uygun şekilde hurdaya ayırma işlemi başlatıldığı bildirildi.

Haberlere konu 1985 model aracın, 2013'te projesi çizilerek ruhsat bilgilerinin "özel amaçlı araç" olarak düzenlendiği belirtilen açıklamada, aracın yaklaşık 3 yıl öncesine kadar yüzlerce okulda, binlerce öğrencinin kitap okumasına vesile olduğu aktarıldı.

Açıklamada, "Modelinin eski olması nedeniyle yapılması zorunlu periyodik TÜVTÜRK muayenelerinde, 'Trafiğe çıkması uygun değildir' raporu düzenlenmiştir. TÜVTÜRK raporunda belirtilen mekanik, kaporta, motor ve diğer arızalarının giderilmesi hususunda çalışmalar yapılmıştır. Fakat, gerek yedek parça bulma gerekse de motor aksamının tamiri konusunda yapılan çalışmalar olumsuz sonuçlanmıştır. Bu nedenle yetkili kişi ve kurumların raporları doğrultusunda aracın trafikten men edilmesi gerektiği yönünde rapor verildiğinden araç hurdaya ayrılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Aracın, Gazi Üniversitesinden alınması işleminin, Makine Kimya Endüstrisi Kurumunun yetkilendirdiği personel ve araçlarla yapıldığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Teslim alma esnasında aracın çalışması söz konusu olmadığından çekilerek götürülmesi gerekirken, üniversite kampüsünde devam etmekte olan bina tadilatı ve inşaat malzemelerinin yolları daraltması, taşıyıcı araçların da girememesi nedeniyle aracın parçalanarak çıkarılması durumu ortaya çıkmıştır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün adını taşıyan yüzyıllık bir çınarın adının, ortaya çıkan, istenmeyen görüntüler sebebiyle basında olumsuz bir şekilde anılması, Gazi Üniversitesi yönetimini ve mensuplarını son derece üzmüştür. Belirtilen zorunluluklardan dahi olsa, istenmeyen görüntülerin ortaya çıkmasına sebep olan ilgililer hakkında idari incelemeler başlatılmış olup, ihmali tespit edilen personel görevinden alınmıştır. İdari süreç devam etmektedir. Ayrıca bahse konu aracın yerine, hizmetlerin etkin, sürekli ve daha verimli yürütülmesi için yeni bir araç en kısa sürede tahsis edilecektir."