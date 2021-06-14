Gazi Üniversitesine 'Küresel Salgın Bağlamında Güvenli Kampüs Belgesi' verildi - Son Dakika

Gazi Üniversitesine 'Küresel Salgın Bağlamında Güvenli Kampüs Belgesi' verildi

ANKARA - Gazi Üniversitesi, gösterdiği temiz kampüs çalışmaları sonucunda Türk Standartları Enstitüsü tarafından verilen Küresel Salgın Bağlamında Güvenli Kampüs Belgesi'ni teslim aldı.

Gazi Üniversitesi, 'Küresel Salgın Bağlamında Yükseköğretim Kurumlarında Sağlıklı ve Temiz Ortamların Geliştirilmesi Belgelendirme Programı' şartlarını yerine getirerek güvenli kampüs belgesini teslim aldı. Gazi Üniversitesi rektörlük binasında yapılan belge teslim törenine, Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız ve TSE Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin katıldı.

Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız, daha önce güvenli kampüs ile ilgili bir imza töreni yapıldığını ve bu anlaşmanın sonucunda 'Küresel Salgın Bağlamında Güvenli kampüs Belgesi' alarak sonuçlandırdıklarını söyledi.

Pandemi sürecinin başlarında yaşanan sıkıntılara vurgu yapan TSE Başkanı Şahin, "Dilerim bundan sonraki günlerimiz daha sağlıklı olur her türlü tehlike bir takım tedbirleri almayı gerektiriyor biz de TSE olarak bu dönemde toplum hayatını bir takım tedbirlerine öncü olabilir miyiz diye bir gayret içerisinde olduk" ifadelerini kullandı.

"MEB ile ortaklaşa 'Okulum Temiz' programını yürürlüğe koyduk ve belgelendirmede son aşamaya geldik"

Salgın döneminin başında maske sıkıntısı çekildiğini söyleyen Başkan Şahin, "Bez maske dediğimiz tekstil sektöründeki avantajımızı da değerlendirerek hızlı tedbir alabileceğimiz bu kriteri ilk belirleyen ve ortaya koyan dünyadaki 3 ülkeden birisiyiz. Güvenli üretim dediğimiz sanayi işletmelerinin ağırlıkla ihtiyaç duyduğu tedbirler paketini ortaya koyduk. Arkasından güveli hizmet sistemini geliştirdik, AVM'ler içi yeni bir belgelendirme modeli koyduk. Mili Eğitim Bakanlığı ile ortaklaşa 'Okulum Temiz' programını yürürlüğe koyduk ve belgelendirmede son aşamaya geldik ve arkasından Turizm Bakanlığımızın güveli turizm belgesi diye isimlendirdiği belgelendirme modeli içerisinde yer aldık" diye konuştu.

"Gazi Üniversitesi Güveli Kampüs Belgesi'ni almaya hak kazandı"

"Yükseköğretim kurulu başkalığımızla enstitümüzü imzaladığı protokolle Güvenli Kampüs Belgelendirme modeli geliştirdik ve Gazi Üniversitesi ile karşılıklı olarak imzaladığımız protokolü meyvesi olarak ortaya çıkmış olan 'Güveli Kampüs Belgesini' almaya hak kazandı. Gazi Üniversitesi ile bizim iş birliklerimiz var. Özellikle rektörümüzü iş birliğine açık olan tavrıyla güzel işler yaptık bunda sonra daha iyi işler yapacağımıza inanıyoruz" ifadelerine yer verdi.