Gazi Üniversitesinin "En Başarılı Doktora Tezi Yarışması"nda ödüller sahiplerini buldu - Son Dakika

Gazi Üniversitesinin 95'inci kuruluş yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen "En Başarılı Doktora Tezi Yarışması"nda dereceye girenlere ödülleri törenle verildi.

Gazi Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, rektörlük binasındaki Mimar Kemaleddin Salonu'nda düzenlenen törene Rektör Prof. Dr. Musa Yıldız, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Bekir Buluç, Prof. Dr. Ramazan Bayındır, Rektör Danışmanı Prof. Dr. Halil İbrahim Bülbül, Halkbank Bölge Müdürü Ahmet Karakaş ile dekanlar, müdürler, daire başkanları, konuklar ve öğrenciler katıldı.

Üniversitenin kuruluşundan bu yana ilk defa gerçekleştirilen programda Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı'nda görevli öğretim elemanları müzik dinletisi sundu.

Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Yıldız, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla 1926'da kurulan üniversitenin, ülkenin kalkınması için nitelikli insan kaynağı yetiştirmek üzere 5 enstitü, 11 fakülte, bir yüksekokul ve 3 meslek yüksekokulu ile eğitim hayatını sürdürdüğünü söyledi.

Gazi Üniversitesinin verilen eğitimin niteliği, üniversite-sanayi iş birlikleri, ülke ve dünya üniversiteleri sıralamasındaki konumu gibi özellikleri dikkate alınarak 2017'de "araştırma üniversitesi" vasfı kazandığını anımsatan Yıldız, gelecek yıllarda ulusal ve uluslararası alanlarda eğitim, araştırma, toplumsal katkı ve kültürel faaliyetlere devam edeceklerini bildirdi.

Yıldız, üniversitenin 95. kuruluş yılını aralarında "En Başarılı Doktora Tezi Yarışması"nın da olduğu etkinliklerle kutladıklarını ve bu etkinliklerle 100. kuruluş yılı hazırlıklarına başladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Başvuru yapılan tezler komisyonlarımız tarafından birçok açıdan titizlikle değerlendirildi. Gazi Üniversitesi bünyesindeki enstitülerde tamamlanan bütün tezler özeldir. Ancak bir yarışma varsa muhakkak derecelendirme yapılmalıdır. Dereceye giren öğrencilerimi ve danışmanlarını kutluyorum. Dereceye giremeyen tüm öğrencilerime ve danışmanlarına katkıları için teşekkür ediyorum. Artık önümüzdeki yıllarda yapacağımız tez yarışmalarının hazırlıklarına başlıyoruz. Yarışmaya başvuru yapan tüm tezlerimizin girişimcilik açısından değerlendirilmesi, araştırma üniversitesi göstergelerimiz açısından önem arz etmektedir. Enstitülerimiz, araştırma geliştirme koordinatörlüğümüz ve teknoparkımız tezlerimizi girişimcilik açısından değerlendireceklerdir."

Yıldız, yarışmaya sağladıkları maddi destek nedeniyle Halkbank yönetimine, emek verenlere ve öğrencilere teşekkür etti.

"Halkbank olarak bu tür etkinliklere her zaman destek veriyoruz"

Halkbank Bölge Müdürü Ahmet Karakaş ise törende bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, "Hazırlanan eserler dışardan bakıldığında çok kolay oluşturulmuş gibi görülebilir fakat doktora tezleri büyük emek, çaba ve özveri sonucu oluşur." dedi.

Ödül alanları tebrik eden Karakaş, Halkbank olarak bu tür etkinliklere her zaman destek verdiklerini dile getirdi.

Konuşmaların ardından dereceye girenlere ödül ve plaketleri verildi.