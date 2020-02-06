"Gazi" unvanı verilişi belgeselle canlandırıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Gazi' unvanı verilişi belgeselle canlandırıldı - Son Dakika

"Gazi" unvanı verilişi belgeselle canlandırıldı

17 dakika önce

Gaziantep'e "Gazi" unvanı verilişinin 99. yıl dönümü nedeniyle kentin düşman işgalinden kurtuluşunun anlatıldığı belgesel gösterildi.

Gaziantep'e "Gazi" unvanı verilişinin 99. yıl dönümü nedeniyle kentin düşman işgalinden kurtuluşunun anlatıldığı belgesel gösterildi.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Gaziantep Büyükşehir Belediyesince Onat Kutlar Salonundan gerçekleştirilen "Ya Şehit Olur ya Gazi Anteplim" belgesel gösteriminde, Gazianteplilerin düşman işgalinden kurtuluşunda verdiği mücadele canlandırıldı.

Büyük beğeni toplayan gösterim izleyenlere duygusal anlar yaşattı.

Şehrin "Gazi" unvanını almasını sağlayan, direnişin önemli kahramanlarının ve çekilen zorlukların anlatıldığı gösterim sonunda, salondaki tüm izleyenler tarafından dev Türk bayrağı açıldı.

Kostüm tasarımını Gaziantep Olgunlaşma Enstitüsünün hazırladığı belgeseli, Melahat Ürkmez yazdı. Yönetmenliğini Volkan Ateş Gündüz'ün yaptığı belgeselin müziğini Can Atilla, ışık tasarımını ise Ahmet Ubuz hazırladı.

Etkinliğe, Gaziantep Büyükeşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Bölge İdare Mahkeme Başkanı Yusuf Kaya, Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım ve vatandaşlar katıldı.

Gazi unvanı verilişi belgeselle canlandırıldı

Onat Kutlar, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 10:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Evde doğum yapan 14 yaşındaki kız, bebeğini çöp konteynerine attı
Habertürk TV, çığ felaketi iddiasıyla ilgili Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Orhan'dan özür diledi Esed rejimine ağır darbe! 3 bölge el değiştirdi Başakşehir'de hareketli anlar! Hırsızı durdurmak isterken başından silahla vuruldu

Son Dakika Haberleri
22:58 Mine Tugay'ın TBT'si sosyal medyada binlerce beğeni aldı
21:48 Darp edilen TikTok fenomeni Ares Özdemir, yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor
21:46 Serkay Tütüncü, sevgilisi Nesli Alagil ile sarmaş dolaş görüntülendi
21:41 Hande Ataizi ve Dinç Aydoğdu'dan flaş karar!
21:41 Gencer Savaş'dan anlamlı hareket

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2020 23:02:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: "Gazi" unvanı verilişi belgeselle canlandırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]