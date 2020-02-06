"Gazi" unvanı verilişi belgeselle canlandırıldı

Gaziantep'e "Gazi" unvanı verilişinin 99. yıl dönümü nedeniyle kentin düşman işgalinden kurtuluşunun anlatıldığı belgesel gösterildi.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Gaziantep Büyükşehir Belediyesince Onat Kutlar Salonundan gerçekleştirilen "Ya Şehit Olur ya Gazi Anteplim" belgesel gösteriminde, Gazianteplilerin düşman işgalinden kurtuluşunda verdiği mücadele canlandırıldı.

Büyük beğeni toplayan gösterim izleyenlere duygusal anlar yaşattı.

Şehrin "Gazi" unvanını almasını sağlayan, direnişin önemli kahramanlarının ve çekilen zorlukların anlatıldığı gösterim sonunda, salondaki tüm izleyenler tarafından dev Türk bayrağı açıldı.

Kostüm tasarımını Gaziantep Olgunlaşma Enstitüsünün hazırladığı belgeseli, Melahat Ürkmez yazdı. Yönetmenliğini Volkan Ateş Gündüz'ün yaptığı belgeselin müziğini Can Atilla, ışık tasarımını ise Ahmet Ubuz hazırladı.

Etkinliğe, Gaziantep Büyükeşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Bölge İdare Mahkeme Başkanı Yusuf Kaya, Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım ve vatandaşlar katıldı.