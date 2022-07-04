"Gazi Uyum Evi"nde kahraman gazilere yeni bir hayatın kapıları açılıyor - Son Dakika
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"Gazi Uyum Evi"nde kahraman gazilere yeni bir hayatın kapıları açılıyor

04.07.2022 11:16
"Gazi Uyum Evi"nde kahraman gazilere yeni bir hayatın kapıları açılıyor

Milli Savunma Bakanlığı Gaziler Uyum Evi Merkezi'nde doğayla iç içe sosyal hayata adapte olan gaziler, tedavileri sürerken bir yandan da halı saha, okçuluk, havalı silah poligonu, hobi bahçeleri etkinlikleriyle moral depoluyor.

Milli Savunma Bakanlığı Gaziler Uyum Evi Merkezi'nde doğayla iç içe sosyal hayata adapte olan gaziler, tedavileri sürerken bir yandan da halı saha, okçuluk, havalı silah poligonu, hobi bahçeleri etkinlikleriyle moral depoluyor.

Çankaya ilçesi Bilkent Yolu üzerinde, 750 dönümlük alanda yer alan Türkiye'deki ilk Gaziler Uyum Evi Merkezi'nde fizik tedavi ve rehabilitasyon süreci devam eden gaziler ile şehit yakınlarına hizmet veriliyor.

Merkez, Türk Silahlı Kuvvetlerinde (TSK) görev yapmış veya halen görevli malul gaziler, vazife ve harp malulleri ile teröristle mücadele harekatında yaralanan ve hastalananların doğayla iç içe bir ortamda tedavi ve rehabilitasyonlarına katkı sunuyor.

129 odalı konukevi, kütüphane, sergi, konferans ve yemek salonları, ibadethane ile piknik alanının bulunduğu merkezde, halı saha, okçuluk, havalı silah poligonu, hobi bahçeleri ve kafeterya hizmetlerinden yararlanan gaziler, birçok aktiviteye katılabiliyor.

Gaziler, futbolda engel tanımıyor

Gaziler ve engellilerden oluşan ampute futbol takımları, merkezde bulunan 19 Eylül Spor Tesisleri'ndeki halı sahada haftanın belirli günleri antrenman ve maç yapıyor.

Her maç öncesi formalarını giyen ve taktik hazırlık yapan gaziler, karşılaşmalarda kıyasıya mücadele ediyor.

Engelli gazilerin kullanımına uygun tasarlandı

Gaziler Uyum Evi Merkezi Müdürü Albay Vahdettin Taşdelen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tesisin engelli gazilerin kullanımına uygun tasarlandığını belirtti.

TSK Engelli Spor Kulüplerinin bütün branşlarındaki sporcuların tesislerde antrenman ve müsabaka yapabildiğini anlatan Taşdelen, "Konukevi A ve C blokları çatılarının açılıp kapanma özelliği mevcut. Bu şekilde gaziler, güneş ışığından maksimum faydalanmış oluyor." diye konuştu.

"Burayı ailemizle aktif olarak kullanıyoruz"

Gaziler Uyum Evi Merkezi'nden faydalanan Genelkurmay Başkanlığı Özel Kuvvetler Komutanlığında görevli gazi Yüzbaşı Özgür Ocak, 10 Şubat 2018'de Zeytin Dalı Harekatı'nda ağır yararlandığını, parmaklarının koptuğunu ve sağ bacağını dizinden kaybettiğini anlattı.

Hatay Kırıkhan Devlet Hastanesine helikopterle sevk edildiği sırada üç kez duran kalbinin tekrar çalıştırıldığını, tedavi için daha sonra Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiğini anlatan Ocak, burada kopan parmaklarının dikildiğini ve tedavi süresinin tamamlandığını söyledi.

Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağ bacağına protez takıldığını anlatan Ocak, fizik tedaviye Gaziler Uyum Evi Merkezi'nde devam ettiğini ifade etti.

Ocak, şunları kaydetti:

"Uyum evinin sosyalleşmemiz, diğer gazilerle olan iletişimimiz ve topluma olan adaptasyonumuzda çok büyük etkisi var. Burayı ailemizle aktif olarak kullanıyoruz. Çoğunlukla hafta sonları burayı tercih ediyorum. Önce kahvaltımızı yapıp çayımızı, kahvemizi içiyoruz. Yürüyüş alanlarını kullanıyorum, çocuklarım da hayvanat bahçesini geziyor ve oyun alanlarını kullanıyor."

"Spor beni hayata tekrar kazandırdı"

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne atılan ikinci bombayla sağ bacağının dizinden koptuğunu aktaran 26 yaşındaki Cafer Yılmaz da oturduğu mahallede TSK Rehabilitasyon Merkezi Engelliler Spor Kulübünün antrenörleriyle tanışması sonucu ampute futbol takımına girdiğini anlattı.

Bu sayede engellilerin spor yaparak hayata daha çabuk adapte olduklarını öğrendiğini ve rehabilite olmak için ampute futbol oynamaya başladığını dile getiren Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Artık profesyonel bir şekilde ampute futbol oynuyorum. Burası beni hayata tekrar kazandırdı. Bacağımı kaybettiğimdeki düşüncelerim ile şu anki düşüncelerim tamamen farklı noktalarda. Bir engellinin, bir gazinin herhangi bir uzvunu kaybettikten sonra dışarıya bağlanmasının en hızlı yolunun spor olduğunu düşünüyorum. Bu tesis de zaten bu amaçla kuruldu ve gereğini de yapıyor."

Yılmaz, takıma ilk kez gelen engellilerin iletişim kurmakta zorlandığını ve bazı ihtiyaçlarını dahi gideremediğini anlatarak, "Zamanla öz güven kazandıklarını ve her işi yapabilecek duruma geldiklerini, kanedyenle rahatlıkla yürüyebildiklerini görüyoruz. Bu tesisler daha da çoğalmalı. Bu örnek bir tesis, bunun gibi tesislerin çoğalmasını diliyoruz." diye konuştu.

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Kaynak: AA

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