Son Dakika Haberleri: Gazi ve Şehit Aileleri Bir Araya Geldi

Gazi ve Şehit Aileleri Bir Araya Geldi

52 dakika önce

Çankaya Kaymakamlığınca, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yılı şehit yakınlarını ve gaziler için etkinlik düzenlendi.

Gazi ve Şehit Aileleri Bir Araya Geldi, System.String[]
Çankaya Kaymakamlığınca, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yılı şehit yakınlarını ve gaziler için etkinlik düzenlendi.

Çankaya Kaymakamı Hüdayar Mete Buhara, bir restoranda gerçekleştirilen etkinlikte şehitlerin ve kahraman gazilerin zamanı geldiğinde Çanakkale'de ve tarihin her döneminde ne zaman ihtiyaç olduysa en değerli varlıkları olan canlarını ortaya koyduklarını belirtti.

Etkinliğe Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu da katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 12:53 Kaynak: AA

Çanakkale, Çankaya, Güncel
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