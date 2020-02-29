Gazi ve şehit aileleri derneğinden İdlib açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gazi ve şehit aileleri derneğinden İdlib açıklaması - Son Dakika

Gazi ve şehit aileleri derneğinden İdlib açıklaması

6 saat önce

Van Gaziler ve Şehit Aileleri Derneği ve Doğu Anadolu Bölgesi Gaziler ve Şehit Aileleri Federasyonu tarafından yapılan ortak basın açıklamasında İdlib'te yapılan saldırı kınandı.

Gazi ve şehit aileleri derneğinden İdlib açıklaması, System.String[]

Van Gaziler ve Şehit Aileleri Derneği ve Doğu Anadolu Bölgesi Gaziler ve Şehit Aileleri Federasyonu tarafından yapılan ortak basın açıklamasında İdlib'te yapılan saldırı kınandı.


Dernekte düzenlenen basın açıklamasında basın metnini okuyan Van Gaziler ve Şehit Aileleri Derneği Başkanı Adem Gemici, Suriye'de 2011 den beri süren iç savaş nedeniyle dört milyonun üzerinde Suriyeli mülteciye Türkiye'nin baktığını ifade etti. Esad ve destekçilerinin sivil vatandaşların yaşadığı yerleşim birimlerini bombalayarak binlerce insanın ölümüne, milyonlarca insanın ise yerlerinden, yurtlarından ayrılmalarına vesile olduğunu vurgulayan Gemici, "Suriye'den gelen sivil vatandaşların artık kendi ülkelerine dönüşünü sağlamak, hızlandırmak için Türk Silahlı Kuvvetleri'nin İdlib'te yaptığı kapsamlı operasyon sonrasında, rejim güçlerinin hain hava saldırısı sonucunda 33 askerimizin şehit olmasının üzüntüsü içerisinde kahrolduk. Bu anlamda İdlip'te askerlere yapılan saldırıyı şiddetle ve nefretle kınıyor, sonuna kadar ordumuzun yanında olduğumuzu ilan ediyoruz" dedi.


Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başarılı operasyonları ile rejim güçlerine gerekli cevabın verildiğini dile getiren Gemici, "Bunun neticesinde 2038 rejim askeri etkisiz hale getirilirken; 48 tank, 29 zırhlı araç, 53 obüs, 27 askeri araç, 9 mühimmat deposu ve 5 helikopter kullanılamaz hale getirilmiştir. Millet olarak birlik ve beraberlik içerisinde tek ses olmalıyız. Ordumuza verilebilecek en büyük moral, birlik ve beraberliğimizden geçtiği unutulmamalıdır. Şehit olan kahraman askerlerimizin öcünü alan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bundan sonraki operasyonlarında başarılar dilerken, hain saldırıda şehit olan kahraman askerlerimize yüce Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar ve kederli ailelerine başsağlığı diliyorum. Ülkemizin ve tüm milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.


Basın açıklamasına Van Gazi ve Şehit Aileleri Derneği Başkan Yardımcısı Nurullah Özdemir ile dernek üyeleri katıldı. - VAN

İdlib, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 05:13 Kaynak: İHA
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