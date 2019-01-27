Son Dakika Haberleri: Gazi ve Şehit Aileleri Kahvaltıda Buluştu

Gazi ve Şehit Aileleri Kahvaltıda Buluştu

1 saat önce

Gazi ve şehit aileleri kahvaltıda buluştuANKARA - Başkent'te "Şehit ve Gazi Çocukları Buluşması"nda konuşan AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, "Gerek şahıs olarak gerekse de devlet olarak her an sizlerin yanındayız ve yanınızda olmaya devam edeceğiz" dedi.

Gazi ve şehit aileleri kahvaltıda buluştu

ANKARA - Başkent'te "Şehit ve Gazi Çocukları Buluşması"nda konuşan AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, "Gerek şahıs olarak gerekse de devlet olarak her an sizlerin yanındayız ve yanınızda olmaya devam edeceğiz" dedi. AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Özhaseki ise, "Türk milleti asla vatansız olamaz ve asla esareti kabul etmez" ifadelerini kullandı.
Kahvaltı etkinliği, tüm şehitler için; saygı duruşu, İstiklal Marşı ve Kuran-ı Kerim tilavetinin okunmasıyla başladı. Programda konuşma yapan AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, "Şehitlik, Peygamberlikten sonra insanoğlunun ulaşabileceği en büyük mertebe. Onların son nefeslerinden sonra da yaşıyor oldukları, diri oldukları aziz kitabımızca da müjdelenmiştir. Aziz şehitlerimiz, mukaddes bir amaç uğruna şehadete yürümüş ve gazilik mertebesine ulaşmış her kardeşimiz, devlet olarak bizim göz bebeğimizdir. Şehitlerimizi ve onların hatıralarını yaşatmak bizlerin boynunun borcudur" ifadelerini kullandı.
Şahin, şehit ve gazi ailelerine hitaben, "Sizin acınız bizim acımız, sizin gururunuz bizim gururumuz. Bizler gerek şahıs olarak gerekse de devlet olarak her an sizlerin yanındayız ve yanınızda olmaya devam edeceğiz. Onlar mukaddes bir amaç uğruna şehit oldular. Peygamberlerin bile gıptayla baktığı bir mertebedeler" şeklinde konuştu.
Düzenlenen etkinlikte son olarak sözü alan AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, "Üzerinde yaşadığımız Anadolu coğrafyası dünyanın en eski yerleşim yerlerinden birisidir. Cennet bir ülkeye sahibiz. Bayrağımız dalgalanıyor, ezanımız okunuyor, inançlarımızı yaşıyoruz ve çevremizdeki mazlum insanlara yardım etmeye devam ediyoruz. Tabii ki devlet olmanın, büyük bir millet olmanın, bağımsız ve hür bir şekilde yaşamanın her zaman bir bedeli oluyor. Bu bedel biraz acı oluyor. Eğer bu topraklarda hür yaşayacaksan, başını dik tutacaksan, inançlarınla yaşayacaksan bunun bedelini ne yazık ki ödüyoruz. Dışarı çıktığımızda karşılaştığımız kardeşlerimizin hepsinde, her ailede her sülalede bir şehit var. Tüm dünya tarihçilerinin de kabul ettiği bir şey var; Dünya üzerinde esareti kabul etmeyen tek milletiz. Ölürüz, gazi oluruz, elimizi, kolumuzu, gözümüzü kaybederiz ama asla vatansız kalmayız" dedi.
Toplantıya ev sahipliği yapan Türkiye Gazi ve Şehit Aileleri Vakfı Genel Başkanı Gazi Lokman Aylar, "Bizler vatan için bedel öderken hiçbir karşılık beklemedik. Bizler millet olarak gazi olmaktan ve şehadet şerbetini içmekten her daim şeref duyduk" ifadelerini kullandı.
Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı tarafından Ankara'nın Altındağ ilçesinde bulunan Altındağ Kültür Sarayı'nda gerçekleştirilen kahvaltı etkinliğine; AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürü Selim Çelenk, AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, Altındağ İlçe Belediye Başkan Adayı Asım Balcı, AK Parti ve MHP İlçe başkanlarının yanı sıra birçok gazi ve şehit aileleri katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 03:41 Kaynak: İHA

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