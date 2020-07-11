Gazi ve Zübeyde Hanım Mahalleleri'nin tapu sorunu çözülüyor - Son Dakika

Sultangazi Belediyesi, Gazi ve Zübeyde Hanım Mahalleleri'ndeki 31 yıllık tapu sorununu çözüme kavuşturuyor. Toplam 117 tapu kısa süre içerisinde gerekli işlemlerin ardından en kısa zamanda sahiplerine teslim edilecek.



Sultangazi Belediyesi, ilçe halkının mağduriyet yaşamaması adına tapu ve imar sorunlarını çözmeye devam ediyor. Bu kapsamda Yayla Mahallesi'nde 30 hektarlık bir alanı kapsayan imar uygulaması neticesinde tapu malikleri parsellerine kavuşmuş, tapular düzenlenen törenle sahiplerine verilmişti. Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun'un Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile yaptığı görüşme neticesinde Gazi ve Zübeyde Hanım Mahallelerindeki tapu ve mülkiyet sorunu çözüme kavuşuyor. Görüşmede; 1985 yılından bu yana yapılaşmış ve Maliye Hazinesi adına kayıtlı olan yapıların tapularının sahiplerine verilmesi için gerekli adımlar atıldı. Taşınmazların belediyeye devredilmesinin ardından iki mahallede toplam 117 tapu, en kısa zamanda sahiplerine ulaştırılacak.



İSKİ'nin çalışması bekleniyor



Bölgede hala tapu sorunu bulunan ve havzada kalan 687 parsel için İSKİ'nin özel hüküm çalışması bekleniyor. Çalışma yapılırsa 687 tapu daha sahibine ulaşacak.



"Sorunları tek tek çözüme kavuşturuyoruz"



Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, ilçe genelindeki imar ve mülkiyet sorunlarının göreve geldikleri günden bu yana hızla çözüme kavuştuğunu belirtti. Yayla Mahallesi'ndeki imar uygulaması sonrası tapu maliklerinin parsellerini aldığını belirten Başkan Dursun, "Seçim döneminde ifade etmiştik Gazi ve Zübeyde Hanım Mahallesinde 1989 tarihinden bu yana devam eden mülkiyet problemlerimiz vardı. Bunların yasal dayanakları farklı farklı olsa da hazine arazisi üzerinde bugüne kadar tapu edinememiş vatandaşlarımızın sorunlarını çözeceğimize dair beyanlarımız vardı. Bugün geldiğimiz durum itibari ile Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum ve bürokratlar ile yaptığımız görüşme neticesinde her iki mahallede hazine arazisi ve koruma havzası dışında kalan mülkiyet sorunlarını çözmüş oluyoruz. 117 parselimizin mülkiyetini belediyemize alacağız. Sonra da ilgili vatandaşlarımızın sorunlarını çözmek için onları davet edeceğiz. Yasalar çerçevesinde kendilerine devirlerini yapmış olacağız. İnşallah herkes tapusuna kavuşmuş olacak. Devirlerden sonra da imara uygun sorunlarımız çözülecek. Bize bu konuda destek olan cumhurbaşkanımız başta olmak üzere bakanımıza da teşekkürlerimizi iletiyorum. Yapılan bu hizmetler sahiplenilmeyi değil, takdir edilmeyi hak ediyor" diye konuştu. - İSTANBUL