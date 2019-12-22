Gazi Yarı Maratonu ve Halk Koşusu başladı - Son Dakika
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Gazi Yarı Maratonu ve Halk Koşusu başladı

6 saat önce

Gaziantep'te bu yıl ikincisi düzenlenen Gazi Yarı Maratonu ve Halk Koşusu başladı.

Gazi Yarı Maratonu ve Halk Koşusu başladı, System.String[]

Gaziantep'te bu yıl ikincisi düzenlenen Gazi Yarı Maratonu ve Halk Koşusu başladı.

Gaziantep Valiliği koordinasyonunda, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Atletizm Federasyonunun iş birliğinde düzenlenen organizasyon, belediye binası önünden start aldı.

Yarı maratonda atletler 21,1 kilometrelik parkurda yarışırken, 5 kilometrelik halk koşusuna her yaştan vatandaşlar katıldı, kent protokolü de organizasyonda yer aldı.

Vali Davut Gül, organizasyon öncesindeki konuşmasında, Gaziantep için çok önemli bir günü yaşadıklarını belirtti.

Katılımcılara teşekkür eden Gül, kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilen etkinliğe binlerce kişinin katıldığını vurguladı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise çok büyük bir medeniyete sahip olduklarını ve bugünlere ulaşabilmek için ecdadın Gaziantep'te 6 bin 317 şehit verdiğini anımsattı.

Şahin, "Bugün gururluyuz, mutluyuz. Bugün hep birlikle yükselen Gaziantep ve şehitlerimiz, gazilerimiz için koşacağız." diye konuştu.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Valiliği, Gaziantep, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 10:52 Kaynak: AA
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