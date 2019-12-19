Gazi Yarı Maratonu ve Halk Koşusu'na doğru

Gaziantep Valiliğinin koordinasyonunda, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Atletizm Federasyonunun iş birliğinde, kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümü kapsamında bu yıl ikincisi düzenlenecek Gazi Yarı Maratonu ve 5 kilometre Halk Koşusu için geri sayım başladı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Antep Savunması'nda şehit düşen 6 bin 317 kişinin hatırasını yaşatmak adına düzenlenen koşulara, 14 ülke ile 56 ilden çok sayıda profesyonel atlet başvurdu.

Kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 98'inci yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde, 22 Aralık 2019 Pazar günü saat 09.00'da Büyükşehir Belediyesi önünden başlayacak Gazi Yarı Maratonu'nda, çok sayıda profesyonel atlet ter dökecek. Halk Koşusu'nda ise binlerce Gaziantepli de koşacak.

Bu arada, 21,1 kilometrelik Gazi Yarı Maratonu'na katılan yarışmacılar için parkurun 5, 10 ve 15'inci kilometrelerinde su ve sünger araçları bulundurulacak.

Yarışmada birinciye 10 bin lira, ikinciye 9 bin lira, üçüncüye 8 bin lira para ödülü verilecek.