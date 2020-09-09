Gazi-zile ve soysallı mahallelerinde parke seferberliği - Son Dakika

Doğalgaz çalışmaları tamamlana Gazi Mahallesinde 25 bin m2, Zile Mahallesinde ise 20 bin m2 parke çalışmasını sürdüren ekiplerin yanı sıra Soysallı Mahallesinde ise 30 bin m2'lik parke çalışması da eş zamanlı olarak devam ediyor.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından Çayırözü ve Kulpak Mahallelerinde de bütün sokakların parke ile kaplanacağını belirten Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar "Alt yapısı tamamlanan bütün mahallelerimize parke yapılacağı sözünü vermiştik. İnşallah bu sözlerimizi bir bir yerine getiriyoruz. Mahallelerimize yakışır tarzda yapılan çalışmalarımızda bizlere büyük destek veren Büyükşehir Belediye Başkanı hemşerimiz Dr. Memduh Büyükkılıç'a ve ekibine çok teşekkür ediyorum" açıklamalarında bulundu.