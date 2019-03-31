Son Dakika Haberleri: Gazi Zorova Oyunu Kullandı

Gazi Zorova Oyunu Kullandı

1 saat önce

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Kahramankazan'daki 4'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı önünde yaralanıp gazi olan ve halen tedavisi süren 73 yaşındaki Mustafa Zorova, oyunu kullandı.

Gazi Zorova Oyunu Kullandı, System.String[]
FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Kahramankazan'daki 4'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı önünde yaralanıp gazi olan ve halen tedavisi süren 73 yaşındaki Mustafa Zorova, oyunu kullandı.

Eşi Sevim Zorova ile belediye görevlileri tarafından oy kullanacağı Şehit Ömer Takdemir Ortaokuluna getirilen Zorova, 1122 numaralı sandıkta tercihini yaptı.

Zorova, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, oyunu kullanarak vatandaşlık görevini yaptığını söyledi.

Seçimlerin ülkede birlik ve beraberliğin devamına vesile olmasını dileyen Zorova, "Ülkemiz 15 Temmuz'da çok ciddi bir tehlike atlattı. Allah memleket düşmanlarına fırsat vermesin. O günleri de bir daha bizlere yaşatmasın." diye konuştu.

Zorova, eşiyle birlikte görevlilere başarı dileyip okuldan ayrıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 03:51 Kaynak: AA

Kahramankazan, Güncel
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