Gazi Zorova Oyunu Kullandı - Ankara
1 saat önce
- Gazi Mustafa Zorova'nın yürüyerek okula gelişi Gazi Mustafa Zorova'nın tekerlekli sandalye ile okula girişi ve sınıfta oyunu kullanması Gazi Zorova ile röportaj ANKARA - FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde Akıncı Hava Üssünde ayağına isabet eden 3 kurşunla yaralanan ve hala tedavisi devam...
- Gazi Mustafa Zorova'nın yürüyerek okula gelişi
Gazi Mustafa Zorova'nın tekerlekli sandalye ile okula girişi ve sınıfta oyunu kullanması
Gazi Zorova ile röportaj ANKARA - FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde Akıncı Hava Üssünde ayağına isabet eden 3 kurşunla yaralanan ve hala tedavisi devam eden Mustafa Zorova (73) oyunu kullandı.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 03:04 Kaynak: AA
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