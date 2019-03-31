Son Dakika Haberleri: Gazi Zorova Oyunu Kullandı - Ankara

Gazi Zorova Oyunu Kullandı - Ankara

1 saat önce

- Gazi Mustafa Zorova'nın yürüyerek okula gelişi Gazi Mustafa Zorova'nın tekerlekli sandalye ile okula girişi ve sınıfta oyunu kullanması Gazi Zorova ile röportaj ANKARA - FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde Akıncı Hava Üssünde ayağına isabet eden 3 kurşunla yaralanan ve hala tedavisi devam...

- Gazi Mustafa Zorova'nın yürüyerek okula gelişi
Gazi Mustafa Zorova'nın tekerlekli sandalye ile okula girişi ve sınıfta oyunu kullanması
Gazi Zorova ile röportaj ANKARA - FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde Akıncı Hava Üssünde ayağına isabet eden 3 kurşunla yaralanan ve hala tedavisi devam eden Mustafa Zorova (73) oyunu kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 03:04 Kaynak: AA

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