Gazi Zorova Oyunu Kullandı - Ankara

- Gazi Mustafa Zorova'nın yürüyerek okula gelişi Gazi Mustafa Zorova'nın tekerlekli sandalye ile okula girişi ve sınıfta oyunu kullanması Gazi Zorova ile röportaj ANKARA - FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde Akıncı Hava Üssünde ayağına isabet eden 3 kurşunla yaralanan ve hala tedavisi devam...

- Gazi Mustafa Zorova'nın yürüyerek okula gelişi

Gazi Mustafa Zorova'nın tekerlekli sandalye ile okula girişi ve sınıfta oyunu kullanması

Gazi Zorova ile röportaj ANKARA - FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde Akıncı Hava Üssünde ayağına isabet eden 3 kurşunla yaralanan ve hala tedavisi devam eden Mustafa Zorova (73) oyunu kullandı.

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