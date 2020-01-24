Gazianep'ten Elazığ'a destek - Son Dakika

Gazianep'ten Elazığ'a destek
6 saat önce
Gaziantep'ten Elazığ'a 2 araç ve 9 kişiden oluşan kurtarma ekibi sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 11:25 Kaynak: İHA
Gaziantep'ten Elazığ'a 2 araç ve 9 kişiden oluşan kurtarma ekibi sevk edildi.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, "Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nden 2 araç ve 9 kişilik arama kurtarma ekibi Elazığ'a hareket etmiştir" denildi. - GAZİANTEP
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