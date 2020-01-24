Gazianep'ten Elazığ'a destek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gazianep'ten Elazığ'a destek - Son Dakika

Gazianep'ten Elazığ'a destek

6 saat önce

Gaziantep'ten Elazığ'a 2 araç ve 9 kişiden oluşan kurtarma ekibi sevk edildi.

Gazianep'ten Elazığ'a destek, System.String[]

Gaziantep'ten Elazığ'a 2 araç ve 9 kişiden oluşan kurtarma ekibi sevk edildi.


Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, "Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nden 2 araç ve 9 kişilik arama kurtarma ekibi Elazığ'a hareket etmiştir" denildi. - GAZİANTEP

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 11:25 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Elazığ beşik gibi! Sivrice'de 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha oldu
Haluk Levent, depremin ardından Bursa'daki konserini iptal etti Elazığ'daki deprem dünya basınında da geniş yer aldı Elazığ'daki deprem sonrası ünlü isimlerden üst üste paylaşımlar geldi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2020 05:46:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Gazianep'ten Elazığ'a destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]