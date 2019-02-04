Son Dakika Haberleri: Gaziantep - 1 - Güncelleme ) Gaziantep'te Damat Dehşeti 3 Ölü 2 Ağır Yaralı

Gaziantep - 1 - Güncelleme ) Gaziantep'te Damat Dehşeti 3 Ölü 2 Ağır Yaralı

38 dakika önce

(GAZİANTEP - 1 - Güncelleme ) Gaziantep'te damat dehşeti 3 ölü 2 ağır yaralı Gaziantep'te cinnet getiren damat, karısı ve kayınpederi olmak üzere 5 kişiyi öldürdüGAZİANTEP - Gaziantep'te cinnet getiren damat, karısı ve kayınpederi olmak üzere 5 kişiyi öldürdü Edinilen bilgiye göne,...

(GAZİANTEP - 1 - Güncelleme ) Gaziantep'te damat dehşeti 3 ölü 2 ağır yaralı
Gaziantep'te cinnet getiren damat, karısı ve kayınpederi olmak üzere 5 kişiyi öldürdü

GAZİANTEP - Gaziantep'te cinnet getiren damat, karısı ve kayınpederi olmak üzere 5 kişiyi öldürdü
Edinilen bilgiye göne, Şehitkamil İlçesi, 8 Şubat Mahallesi 61 Nolu sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre enişte evi basarak kayınpederini ve karısını vuran zanlı, ardından Karacaahmet Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerindeki bir eve geldi. Burada da bulunan 3 kadını vuran şahıs kayıplara karıştı.
Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Ekibi sevk edildi. Kayınpeder olay yerinde hayatını kaybederken, 112 ekiplerinin müdahalesinin
Ardından Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırılan eş bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı .
Seri Cinayetler
Eşini ve Kayınpederini vuran zanlı daha sonra Şehitkamil ilçesi Karacaahmet Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerindeki bir binaya gelerek burada kalan 3 kadını silahla vurarak öldürdü. Olay yerinde vurulan kız ve annesi hayatını kaybederken, diğer kız ise hastaneye kaldırıldı. Ancak genç kızda hastanede hayatını kaybetti.
Polis kaçan damadı yakalamak için operasyon başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 01:12 Kaynak: İHA

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