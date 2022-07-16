GAZİANTEP - 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri (2) - Son Dakika
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GAZİANTEP - 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri (2)

16.07.2022 00:31

Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Kahramanmaraş, Adıyaman, ve Kilis'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programları düzenlendi.

Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Kahramanmaraş, Adıyaman, ve Kilis'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programları düzenlendi.

Gaziantep Valiliği öncülüğünde hazırlanan program, İstasyon Meydanı'ndan 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na kortej yürüyüşüyle başladı.

Meydanda bulunan vatandaşların birlikte akşam namazını kılmasıyla devam eden programda Kuran-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi, şehitler için saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Kum sanatçısı Ömer Faruk Elmas 15 Temmuz gecesi halkın direnişini anlatan gösteri sundu.

Osman Öztunç'un dinletisinin gerçekleştirildiği etkinliğe yüzlerce vatandaş iştirak etti.

Bu arada Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması vatandaşlar tarafından kent meydanına kurulan dev ekranlarda izlendi.

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Kaynak: AA

Demokrasi, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel GAZİANTEP - 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri (2) - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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