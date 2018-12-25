Gaziantep 17 İlde Fetö Operasyonu 21 Gözaltı
1 saat önce
Gaziantep merkezli 17 ilde, FETÖPDY soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda, 21 kişi gözaltına alındı.
Gaziantep
merkezli 17 ilde, FETÖPDY soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda, 21 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, 1 dolarlık banknotlar ele geçirilirken, 8 kişinin daha arandığı belirtildi.
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince FETÖPDY'nın 'mahrem askeri yapılanması'na yönelik 17 ilde çalışma yapıldı. Darbe girişimi öncesi 'mahrem imamlar
' tarafından sabit ya da ankesörlü telefonlar üzerinden ardışık olarak arandıkları tespit edilen 13 astsubay, 2 uzman onbaşı ve askeri okulda eğitim görürken ihraç edilen 14 öğrenci olmak üzere 29 kişinin yakalanması için operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 21 kişi yakalanıp, gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, 1 dolarlık banknotlar ele geçirildi. Operasyon kapsamında, 8 kişinin daha yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 06:36 Kaynak: DHA
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