ŞANLIURFA - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Siverek Kaymakamlığı binasının önünde başlayan kortej yürüyüşü, Cumhuriyet Meydanı'nda tamamlandı.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Siverek İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Ahmet Baldemir'in Atatürk anıtına çelenk bırakmasıyla son buldu.

75. Yıl Kapalı Spor Salonunda devam eden etkinliklerde okunan şiirlerin ardından jimnastik ve karate katımı gösteri yaptı.

Program, ödül töreni ve halk oyunları gösterisinin ardından sona erdi.

Etkinliklere, Siverek Kaymakamı Aziz Gölbaşı, Belediye Başkanı Ayşe Çakmak, 107. Topçu Alayı Komutanı Albay Recep Çalışkan, daire müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.